Gazze İçin Yola Çıkan Aktivistler Mısır Engeline Takıldı

Pasaportlarına el konulan birçok yürüyüşçü, Ariş kentinden Refah sınır kapısına kadar ilerleyerek İsrail’in uygulamalarına dikkat çekmek istiyordu.

Buna rağmen, aktivistler yürüyüşlerini sürdürme konusunda kararlılık gösterdi. Ancak Mısır polisi, yürüyüşçüleri zorla polis araçlarına bindirerek engel oluşturmaya başladı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılar, ablukaya alınırken, güvenlik güçleri sert müdahalelerde bulundu.

Aktivistler, barışçıl gösterilerine devam etmek ve seslerini duyurmak için direnmeye devam ediyor. Ancak Mısır’ın sert müdahalesi, yürüyüşün geleceğiyle ilgili belirsizliği artırıyor.