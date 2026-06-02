Gazze'nin Mesajları Kayseri'de Konuşulacak

4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 19.00’da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda, Gazze’de yaşanan insani trajedi, bölgenin tarihi ve manevi önemi ile günümüz dünyasına verdiği mesajlar farklı yönleriyle ele alınacak.

ORTAK VİCDANIN SESİ OLACAK

Toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlayan programda, Gazze’nin sadece bir coğrafya değil insanlık vicdanının, sabrın, direnişin ve adalet arayışının sembollerinden biri haline gelişi değerlendirilecek. Katılımcılar, bölgeye ilişkin güncel gelişmelerin yanı sıra tarihi, kültürel ve manevi boyutlara dair kapsamlı bilgiler edinme imkânı bulacak.

DÜŞÜNCE VE FARKINDALIK BULUŞMASI

Alanında yaptığı çalışmalar ve yorumlarıyla geniş bir kesim tarafından takip edilen Prof. Dr. Halis Aydemir’in konuşmacı olarak yer alacağı programın, Gazze konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına ve katılımcıların konuya farklı perspektiflerden bakabilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

TÜM KAYSERİLİLER DAVETLİ

Talas Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen programa tüm vatandaşlar davet edildi.

