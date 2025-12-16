Gazze Planı İlerleyebilir mi?

Geçtiğimiz hafta sonu Hamas liderinin öldürülmesi gibi ara sıra gerçekleşen İsrail saldırılarına rağmen, ateşkes büyük ölçüde devam ediyor. İsrail, Hamas'ın Gazze'nin İsrail kontrolündeki bölgelerinde kendi güçlerine ateş açtığını söyledi. Ancak sonraki adımlar her zaman asıl zor kısım olacaktı. Barış planını ilerletme çabalarını takip eden meslektaşım Adam Rasgon'u arayarak durumun ne olduğunu sordum.

Gazze barış planı ilerleyebilir mi?

Gazze'deki savaşı haberleştirmenin en zor yanlarından biri, İsrail'in askeri birlikler eşliğinde olmadıkça hiçbir gazetecinin bölgeye girmesine izin vermemesi. Ancak bölgedeki meslektaşlarım her iki taraftan da geniş bir kaynak ağı kurdu.

Tel Aviv'deki meslektaşım Adam Rasgon, Doha'da üst düzey bir Hamas yetkilisi olan Husam Badran ile yaptığı son görüşmeden bahsetti. Badran, Hamas'ın silahlarının geleceği hakkında görüşmeye hazır olduğunu, ancak bunun yalnızca üç başka konu hakkında "ciddi" görüşmeler bağlamında gerçekleşeceğini söyledi: İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi; İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının tamamen sona ermesi; ve Batı Şeridi, Gazze ve Doğu Kudüs'te bir Filistin devletinin kurulması.

Adam'ın haberciliği, barış yolunda ilerlemenin ne kadar karmaşık bir süreç olacağının ortaya koyuyor.

Katrin: Ateşkes anlaşmasının imzalanmasının üzerinden iki ay geçti. İlerlemek için hâlâ neler olması gerekiyor?

Adam: Henüz birçok şeyin gerçekleşmesi gerekiyor. Ancak şu anda ABD, uluslararası toplumun diğer üyeleriyle birlikte Uluslararası İstikrar Gücü adı verilen bir konuda ilerleme kaydetmeye çalışıyor. Fakat bu süreç yavaş ilerliyor ve hiçbir ülke kamuoyuna açık bir şekilde asker gönderme taahhüdünde bulunmadı.

Sorunlu noktalar neler?

En zor kısım Hamas'ın silahları meselesi. İsrail, Gazze'nin tamamen silahsızlandırılması gerektiğini söylüyor. Trump'ın barış planı da bunu söylüyor. Ve Hamas bunu kamuoyuna açıkça taahhüt etmedi.

Trump planı aslında Hamas'tan teslim olmasını istiyor ve Hamas, en azından şu ana kadar bunu kabul etmedi. Bazı kozlarını kaybettiler. Rehinelerin ve rehinelerin cesetlerinin hepsini teslim ettiler, sadece birini hala arıyorlar. Ancak silahsızlanma onlar için çok hassas bir konu.

Hamas'ı Filistin siyasetinden ayıran şey, İsrail'e karşı silahlarla savaşmalarıdır. Bu, onları İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini yöneten uluslararası destekli hükümet olan Filistin Yönetimi'nden farklı kılan şeydir.

Dolayısıyla, bir anlamda, Hamas silahsızlanırsa ideolojisinin ve kimliğinin temel bir parçasından vazgeçmiş olur. Ayrıca Gazze'de onlarla hesaplaşmak isteyen, onlara karşı kin besleyen insanlar olduğunu ve bu nedenle kendilerini savunmak için silahlara ihtiyaç duyduklarını savunuyorlar.

Bu son derece karmaşık bir soru.

Bu kuvvetle ilgili olarak şu anki durumumuz nedir?

Hamas, Filistinliler ve uluslararası toplumun birçok üyesi, İsrail'in Gazze'den çekilmesini veya en azından daha fazla geri çekilmesini istiyor.

Ancak Hamas'ın silahsızlandırılması meselesi tüm sürecin üzerinde bir gölge gibi duruyor.

Peki, bu gücün tam olarak görevi ne olacak? Hamas'ın istediği gibi ateşkesi izlemek ve İsrail ile Filistin güçleri arasında bir tampon bölge oluşturmak mı olacak? Yoksa Gazze'nin askerden arındırılmasını sağlamakla mı görevlendirilecek?

Bu güce katılmayı düşünen ülkelerin hiçbiri, askerlerinin Hamas'la çatışmaya girmek zorunda kalmasını istemiyor.

Hangi ülkelerin asker göndermeyi planladığını henüz biliyor muyuz?

Azerbaycan ve Endonezya hakkında çok şey duyduk. İtalya ve diğer ülkeler hakkında da konuşmalar var. Geçmişte Mısır'ın adı da geçti. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle.

Bu ülkeler için bundan bir fayda var mı?

Özellikle Orta Doğu'da bu çatışmanın gerçek bir domino etkisi var. Bu savaşa bir son verme isteği kesinlikle mevcut.

Bu ülkelerin çoğu da Trump'ın gözüne girmek ve onun barış planını destekliyor gibi görünmek istiyor. Ama her ne pahasına olursa olsun değil: Geçenlerde üst düzey bir Azerbaycanlı yetkiliyle görüştüm ve oldukça net konuştu. Azerbaycan'ın henüz bir karar vermediğini ancak Gazze'ye savaşmak için asker gönderme isteğinin olmadığını açıkça belirtti.

Peki sırada ne var? Zaman çizelgesi hakkında, eğer bir şey söyleyebiliyorsanız, ne söyleyebilirsiniz?

Bugün Katar'da Uluslararası İstikrar Gücü'ne odaklı bir konferans düzenleniyor. Bu konferansın, asker göndermeye ilgi duyan ülkeler arasında nabız yoklamak amacıyla yapıldığı duyuldu. Düzinelerce ülke davet edildi. Ocak ayında da bir konferans daha düzenlenmesi planlanıyor.

Ancak tüm bu büyük sorular hâlâ sürecin üzerinde asılı duruyor çünkü günün sonunda, bu güçler sadece İsrail'in askeri kontrolü altındaki Gazze bölgelerinde öylece duracaklar mı? İsrail'in askeri çekilmesi için sahada şartları mı belirleyecekler? Bu konuda çok fazla netliğimiz yok.

Çeşitli tarafların bu durumdan bir çıkış yolu bulacağına ne kadar umutlusunuz?

Biliyorum, sonraki adımlara ilişkin tartışma sıkıcı ve ayrıntılarla dolu gelebilir, ancak bu ayrıntılar gerçekten önemli çünkü tüm paydaşların ileriye doğru bir yol bulup bulamayacağını belirleyecek olan şey bu.

Her şey çok kolay bir şekilde ters gidebilir ve İsrail'in savaşa geri dönmenin kendi çıkarına olduğuna karar verdiği bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle ayrıntılara dikkat etmek gerçekten çok önemli. Birçok gözlemci bu planın kusurlu olduğunu savunuyor, ancak aynı zamanda uzun vadeli bir ateşkes sağlamak için en iyi fırsat olabileceğini de söylüyorlar.

Adam'ın Natan Odenheimer ve Aaron Boxerman ile birlikte yazdığı ve haberleştirdiği barış planıyla ilgili son yazısını buradan okuyabilirsiniz.

New York Times (Çeviri: Hakan Topuzoğlu)