Gazze’ye acil olarak insani yardım koridoru açılmalı

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor. 7 Ekim sabahı İsrail’in işgal ettiği topraklarda yaşanan hadiseler bahane edilerek Gazze’ye topyekûn bir saldırı başlatılmıştı.

İsrail’in sivil yerleşim alanları, hastane, ibadethane ve okul gibi yerlere düzenlediği saldırılar, zaten abluka altında olan Gazze’de büyük bir insani krizin meydana gelmesine sebep oldu.

Bölgede son yaşanan gelişmeler ve Gazze’ye insani yardım koridoru açılması için çağrı yapmak amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi.

‘‘Yine bir İsrail terörüyle karşı karşıyayız’’

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, basın açıklamasında, ‘‘Son günlerde yaşanan gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki İsrail, ne hak ne de hukuk biliyor. Natenyahu, utanmadan askerlerine hiçbir savaş suçunun ve uluslararası hukukun kendisi için önemli olmadığını söyleyebiliyor. Yine bir İsrail terörüyle karşı karşıyayız.’’ dedi.

Mavi Marmara’nın uluslararası hukuk çerçevesinde haklı bulunduğu ve İsrail’in tüm dünya tarafından gerçek yüzünün görüldüğü bir hadise olduğunu söyleyen Bülent Yıldırım, ‘‘Maalesef Mavi Marmara’da İsrail’in yaptığı hukuksuzlukların üzerine dünya devletleri ve uluslararası hukuk yeterince gitmedi. Mavi Marmara’ya hak verdiler ama İsrail’in zalimliğinin önüne geçmediler. Bugün, İsrail’in yaptığı bu zulüm daha önce önlenebilirdi. Ama maalesef yapılmadı.’’ ifadelerini kullandı.

Yıldırım, İsrail’in yaptığı saldırılarla Gazze’yi insansız hale getirmek istediğini belirterek, ‘‘Zaten 7 Ekim tarihinden önce İsrail’in Gazze’ye bir saldırı planladığı biliniyordu. Yani aslında 7 Ekim sabahı yaşanan olaylar olmasa bile Gazze’yi yine hedef alacaktı. Çünkü asıl amaç Gazze’yi tamamen insansız hale getirmekti. Bunun için elektrik, su, mazot ve hiçbir insani yardımın girmesine izin vermedikleri Gazze’de sivil yerleşim yerleri, hastaneler, pazaryerleri ve okullar bombalanıyor.’’ diye konuştu.

‘‘Gazze’ye insani yardım koridoru açılmalı’’

Gazze’ye acil olarak bir insani yardım koridoru açılmasının gerektiğini vurgulayan Bülent Yıldırım, tüm dünyaya çağrıda bulunarak şunları söyledi:

‘‘İsrail’in amacının ne olduğunu çok açık görebiliyoruz. Gazze’ye saldırarak ve hayati ihtiyaçların bölgeye girişini engelleyerek burayı insansız hale getirmeye çalışıyor. Kadın ve çocukların can güvenliği için bölgeden ayrılmasını kabul edebiliriz. Lakin Gazze’nin tamamen boşaltılarak İsrail’in kontrolüne gireceği bir koridoru kabul etmiyoruz. Gazze tekrar ayağa kalkacak. Bunun için Gazze’ye acil olarak bir insani yardım koridoru açılması için tüm dünyaya çağrı yapıyoruz.’’

‘‘İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze için acilen Mısır’da toplanmalı’’

Yıldırım, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na da harekete geçmeye davet ederek, ‘‘İsrail’in bu saldırılarının biran evvel durdurulması gerekiyor. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı, bu zulmün sona ermesi için kararlı adımlar atmalıdır. Açılacak insani yardım koridorunun Mısır üzerinden açılmasını ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bir sonraki toplantısını Mısır’da yaparak bu koridora destek vermesini teklif ediyoruz. Göreceksiniz ki sizler dik durursanız tüm dünya İsrail’in zulmüne karşı ayağa kalkacaktır. Dünya genelindeki Kızılay ve tüm yardım kuruluşları Gazze için acilen harekete geçmelidir.’’ sözlerini söyledi.

Basın açıklamasında konuşan Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür ise ‘‘Biz bir Mavi Marmara çıkardık. Gerekirse binlercesini de çıkarabiliriz. Fakat şunu bilmenizi istiyoruz. Biz intikam değil adalet istiyoruz. Tüm mazlum coğrafyalarda ezilen halklar için adalet istiyoruz.’’ diye konuştu.

Dijital Hafıza Merkezi Sorumlusu Ahmet Faruk Asa, ‘‘İsrail’in 75 yıldır devam eden tavrı, dünyadaki barış krizini tetikleyen en büyük sorundur. Özellikle Filistin’i böl, parçala ve yut stratejisiyle İsrail, Gazze’yi de tamamen insansız hale getirmek istemektedir. Tarihi ve siyasi durumlar göz önünde bulundurulduğunda İsrail’in bugün Gazze’de uyguladığı politikaların temel gerekçeleri anlaşılmaktadır.’’ dedi.