Gazze'ye destek olacak El Sanatları Sergisinin açılışı gerçekleşti

HİZMET-İŞ Sendikası Kültür Sanat Komitesi ev sahipliğinde sanatçı Emine Özdemir tarafından oluşturulan el emeği ürünlerin yer aldığı El Sanatları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sanatçı Emine Özdemir’in el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergi, Filistin’e destek amacıyla düzenlendi.

Açılışa, HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, HAK-İŞ Kültür-Sanat Komite Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, HİZMET-İŞ Sendikası Genel Merkez Kültür-Sanat Komite Başkanı Sevda Gülce Özyurt, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların temsilcileri ve personelleri katıldı.



HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, açılışta yaptığı konuşmada; “Biz her zaman sendikal mücadeleye yeni kanallar açarken, kültür ve sanat adına da damarların açılmasını savunduk. Göreve geldiğimiz yıldan bu yana 15. yıla giriyoruz. Bu yıl 15’incisini gerçekleştireceğimiz uluslararası kısa film yarışmamızla başladık. Her yıl yaklaşık 4 binin üzerinde kısa filmin katıldığı, dünyada da nadir görülen sürdürülebilir ve yüksek katılımlı bir etkinlikten bahsediyoruz. Kültür Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğümüz bu yarışma, aynı zamanda kültür ve sanat alanındaki öncü çalışmalarımızın en önemlilerinden biridir. Bunun yanında fotoğraf sergimizi de yine Bakanlıkla birlikte sürdürüyoruz ve yeni alanlar açmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, “On yılı aşkın birikimle hazırlanan bu eserlerin maddi bir karşılığı olamaz. Burada amaç, emek ve dayanışmadır” dedi. Sanatçı Emine Özdemir’in aynı zamanda HİZMET-İŞ Sendikamızda Genel Başkan Vekilimiz Halil Özdemir’in eşi ve yol arkadaşı olduğunu da anımsatan Arslan, “Kendisine sendikal mücadeleye yaptığı katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim mücadelemiz yalnızca işçi haklarıyla sınırlı değil. Kültür ve sanat da bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Biz kültür ve sanatı sadece isminden bahsetmek ya da göstermelik bir faaliyet yapmak için değil, gerçekten inanarak ve samimiyetle yapıyoruz. Kültür ve sanatla sendikal hareketi nasıl buluşturabiliriz, sendikal mücadelede yeni yollar, yeni kanallar açabilir miyiz çabamız tamamen samimidir. Bu kolay bir iş değil. Çatık kaşlı, grevlerin, eylemlerin içinden gelen insanların kültür ve sanatla buluşmasını sağlamak zordur ama biz bunu yapmaya çalışıyoruz ve başarılı da oluyoruz” diye konuştu.

Serginin açılışında konuşan Sanatçı Emine Özdemir, serginin yalnızca kendi emeğinin değil, Genel Başkan Mahmut Arslan’ın sanata verdiği destek ve vizyonunun da bir yansıması olduğunu vurgulayarak, “Bugün hayallerim gerçeğe dönmüş durumda. Bu serginin gerçekleşmesinde verdiği büyük destek için Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman yanımda olan kıymetli eşim Halil Özdemir’e de minnettarım. Gazze’de yaşanan katliamda çocukların çığlıkları, anaların gözyaşları, babaların feryatları hepimizin yüreğini dağlıyor. El emeğimin bereketiyle, küçük de olsa onların yarasına merhem olabilmeyi gönülden arzuluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından el emeği eserlerin bulunduğu serginin açılışı gerçekleştirildi.