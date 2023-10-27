Gazze'ye giremiyorlar

Kassam Tugayları işgalcilerin iletişimini jammer ile kesip tek tek yakaladı

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  • 27.10.2023 19:40
  • Güncelleme: 27.10.2023 19:40
Gazze'ye giremiyorlar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki jammerı (sinyal kesiciyi) kullanarak Gazze'ye sızmaya çalışan işgalci İsrail askerlerinin iletişimini durdurdu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in yıllardır uyguladığı yaşanan işgal ve saldırılar karşısında 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırarak binlerce sivili katletti.

GAZZE'YE BİR TÜRLÜ GİREMİYORLAR!
Günlerdir kara operasyonu sinyali veren ancak Gazze'ye girmeyi bir türlü başaramayan İsrail, yine bozguna uğradı.

İLETİŞİMLERİNİ JAMMER İLE KESTİ
Kassam Tugayları, Gazze'ye sızmaya çalışan işgalci İsrail askerlerin iletişimini ellerindeki jammerı (sinyal kesiciyi) kullanarak durdurdu.

İşgalcilerin bazılarını esir alırken bazıları da öldürüldü.

İSRAİLLİ ESİRLERDEN 50'Sİ ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan, Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Kassam Tugayları, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılar sonucu yaklaşık 50 Siyonist esirin öldüğünü tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.

1ha

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