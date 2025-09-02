Gazze'ye Özgürlük İçin Sumud Filosu Yola Çıktı: İçinde Kayserililer de var

Hedef, yaklaşık 100 gemi ile Gazze'deki ablukayı kırmak. İspanya, İtalya ve Tunus olmak üzere üç farklı limandan hareket edecek olan gemiler, Akdeniz'de buluşarak toplu bir şekilde Gazze'ye ulaşmayı planlıyor.

İspanya'dan Geri Dönüş ve Yeniden Yola Çıkış

31 Ağustos'ta İspanya'dan ayrılan 26 gemi, kötü hava koşulları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Fırtınanın dinmesiyle birlikte, gemilerin yeniden yola çıkması bekleniyor. Bu süreçte, aktivistler İtalya ve Tunus'ta üç günlük kapsamlı bir eğitim alacaklar. Eğitim programı, seyrü sefer hazırlığı, gemi yolculuğuna hazırlık ve şiddetsizlik eğitimi gibi önemli konuları kapsıyor.

Eğitimler ve Katılımcılar

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, 4 Eylül'de İtalya'dan ve 5 Eylül'de Tunus'tan gemiler kalkarak filoya katılacak. Türkiye'den ise yaklaşık 100 aktivist, akredite olarak bu önemli harekette yer alacak. Katılımcılar arasında gazeteciler, kanaat önderleri ve tanınmış simalar da bulunuyor. Gemilerde insani yardım malzemeleri de yer alacak.

Deniz Yolculuğu ve Hedef

Deniz yolculuğunun 8-10 gün sürmesi bekleniyor. Aktivist Abdussamet Turan, Kayseri'den konvoya katılmak üzere İtalya'ya gitti ve 4 Eylül'de oradan Gazze'ye gidecek ekibe katılacak. Bu tarihi yolculuk, Gazze'ye ulaşarak, oradaki insanlara destek olmayı amaçlıyor.