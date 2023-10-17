Gazzelliler siyonistlere meydan okuyor

İşgalci Siyonist rejimin ablukası altındaki Gazze'de hastane bombalamasının yankıları tüm dünyada sürüyor. Gazzeliler alçak saldırının ardından hastane önüne taşan şehitlerin naaşları önünde Siyonistlere '''Allah'a yemin olsun ki Gazze'den ancak cesetlerimiz çıkar.' ifadeleriyle meydan okuyor.

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  • 17.10.2023 23:36
  • Güncelleme: 17.10.2023 23:36
Gazzelliler siyonistlere meydan okuyor

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği hava saldırısının ardından açıklama yapan İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, hastanenin bombalamasıyla ilgili detaylara sahip olmadıklarının belirterek, "Ayrıntıları alıp kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bunun İsrail hava saldırısı olup olmadığını bilmiyorum” dedi.

KAN DONDURAN SALDIRIYI KABUL ETTİLER

Ordu sözcüsü daha sonra yaptığı başka bir açıklamada ise saldırıyı yaptıklarını kabul ederek, "Hamas'ın sığınak olarak kullanmaması için Ahli Hastanesi ve diğer 5 hastanenin boşaltılması konusunda uyarmıştık." dedi.

İSRAİL MEDYASINDAN KATLİAM İTİRAFI

İsrail medyasında yer alan haberlere göre ise İsrail ordusunun yanlışlıkla hastaneyi bombaladığı bilgileri yer aldı.

Kurumsal Haber

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