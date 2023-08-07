Gebeler dikkat: Tatilde havuzu değil denizi tercih edin

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burak Tanır, yaz aylarında gebelerin bazı önlemleri aldıkları takdirde tatile gitmelerinde bir sakınca olmadığını söyleyerek, 'Gebelerin, enfeksiyon riski açısından denizi daha ön plana almaları daha uygun olabilir' dedi.

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  • 07.08.2023 11:30
  • Güncelleme: 07.08.2023 11:30
Gebeler dikkat: Tatilde havuzu değil denizi tercih edin
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Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burak Tanır, yaz aylarında gebelerin bazı önlemleri aldıkları takdirde tatile gitmelerinde bir sakınca olmadığını söyleyerek, “Gebelerin, enfeksiyon riski açısından denizi daha ön plana almaları daha uygun olabilir” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burak Tanır, gebelerin yaz aylarında en çok dikkat etmeleri gereken konunun su tüketimi olduğunu ifade ederek, “Yaz aylarında gebelerimizin biraz daha zorlandığı doğrudur. Sıcak basmaları, bazı alerjiler, bulantı ve kusma gibi şikayetler, uykusuzluk sıkıntıları ve bazı psikolojik olumsuz etkilenmeler yaz aylarında gebelerimizde biraz daha fazla görülüyor. Önerilerimizin başında gelen ve olmazsa olmazımız, bol su tüketimidir. Günde en aşağı 2,5 litre su tüketimini mutlaka öneriyoruz. Bunun yanında gebelerimizin kıyafetlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Daha rahat olan bol kıyafetler, pamuklu kıyafetler ve kendilerini rahat ettirici kıyafetler giymelerini öneriyoruz. Bu dönemde beslenme çok önemli. Gebelerimiz, az yağlı, az baharatlı daha hafif gıdalar tercih etmeliler. Salata, taze sebze ve meyveler diyete daha çok dahil edilmelidir. Öğünlerimizin miktarının azaltılması gerekiyor. Ancak öğünlerimizin miktarını azaltırken, sıklığını artırmamız lazım. Yani daha az ama daha sık beslenmeyi öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Seyahat sırasında sık sık mola verin”

Gebelerin tatile çıkmalarında hiçbir sorun olmadığını dile getiren Tanır, “Gebelik normal 9 aylık bir süreç. Bu süreci rahatlattığı için biz tatile çıkılmasını da öneriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey; araba ya da uçak yolculuğunun nasıl yapılması gerektiği. Gebeler, uçakla da araçla da yolculuk edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey; araba yolculuğunda 2 ya da 3 saate bir 5-10 dakikalık yürüyüş molaları vererek, yolculuğa devam edilebilir. Uçak yolculuğunda, 7 aylık gebelerde, uçaktaki yükselen basınç nedeniyle erken doğum riski söz konusu olabilir. O nedenle 7 ay sonrası uçak yolculuğunu önermiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yüzmek için deniz tercih edilmeli”

Dr. Tanır, yaz tatillerinin olmazsa olmazı yüzme konusunda şu bilgileri verdi:

“Gebeler bize sık sık şunu sorar; havuza mı gireyim, denize mi? İkisine de girebilir. Ancak, enfeksiyon riski açısından düşünüldüğünde, havuz yerine denizin tercih edilmesi daha iyidir. Ayrıca günlük hareket miktarına da dikkat etmeli gebeler. Kendilerini aşırı yoracak şekilde hareket ya da egzersizlerden kaçınmalılar. Güneşlenmede de hassas davranmalılar. Güneş ışınlarının dik gelmediği saatlerde, sabahın erken saatleri ve akşamüstü saatlerinde güneşlenebilirler.”

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İHA

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