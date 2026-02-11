Gebelerin oruç tutmasında sakınca yok, ancak…

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Ramazan ayında gebelerin oruç tutmasında bir sakınca olup olmadığı hakkında bilgiler verdi. Öner, "Gebelerin oruç tutmasıyla ilgili yapılmış bütün çalışmalarda, gebelerin oruç tutmasında herhangi bir sakınca gösterilmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Birincisi, gebelerin çok iyi bir sahur yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, iftar ile sahur arasında mutlaka günde 3-4 litre sıvı tüketmeli; bu miktarı iftardan sahura kadar olan sürede tamamlamalıdırlar. Çünkü rahim sıvısız kalırsa kendini kasar; bu durum da erken doğuma ya da düşüklere neden olur. Bu yüzden iftar ile sahur arasındaki süre çok iyi değerlendirilmelidir. Sahurda, kendilerini uzun süre tok tutacak ve midede hazmı yavaş olacak gıdaların tüketilmesi, özellikle de obeziteye karşı dirençli olan yumurta tüketimi tavsiye edilmektedir. Ancak bazı gruplara oruç tutmayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Özellikle şeker veya tansiyon hastalığı olanların, ilgili doktorlarıyla görüşmeden ya da kadın doğum uzmanlarından bilgi almadan oruç tutmalarını önermiyoruz. Düşük veya erken doğum riski bulunan ve buna bağlı olarak mutlaka ilaç kullanması gereken riskli gruplarda, bu ilaçların düzenli kullanımı çok daha önemlidir" diye konuştu.