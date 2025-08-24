'Gebelikte, ağırlarla nasıl baş etmeleri gerektiğini öğreniyorlar'

Gebe Okulu, anne adaylarının hem ruhsal hem de fiziksel olarak eğitim aldığı bir okuldur. 20 haftalık hamilelik sürecinden sonra anne adaylarının kabul edildiğini ve gebelik sürecinde yaşanabilecek tüm ruhsal ve fiziksel sıkıntılarla nasıl baş edilmesi gerektiğinin uygulamalı olarak anlatıldığını ifade eden Gebe Okulu Eğitim Sorumlusu Ayşe Baykal, “Gebe okulu annelerin gebeliğinin başından itibaren gebelik süreci, doğum eylemi, doğum sonrası dönemde fiziksel ve ruhsal olarak güvenli bir şekilde gebeliğini geçirmesi için verdiğimiz bir eğitim kurumudur. Biz gebelerimizi yani danışanlarımızı 20 haftadan sonra kabul ediyoruz. Gebeliğini sonlandırıcaya kadar devam ediyoruz. Gebelikte beslenme, gebelik süresindeki yaşanan sıkıntılar, fiziksel ve duygusal değişimler, fizyolojik değişimler, doğum sürecinde yani doğum eylemi süresinde nasıl nefes egzersizi, ağırlarla nasıl baş etmeleri gerektiğini öğreniyorlar. Bebeklerine emzirmeyi, anne sütü ve paydalarını öğreniyorlar. Doğum egzersizlerini öğreniyorlar. Beslenmelere diyetisyenimiz eğitim veriyor. Bebekle ilgili konularda pediatristlerimiz eğitim veriyor. Gebelik sonrası beslenme, emzirme eğitimi, bebek bakımı konularında eğitim veriyoruz. Bu doğum süreci çok güzel bir yolculuk. Bu yolculukta onların yanında olacağımıza, onlarla beraber bu yolculuğu tamamlayacağımıza, daha bilgili anneler yetiştireceğimize teminat veriyoruz” ifadelerinde bulundu.