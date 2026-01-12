Gece kapanan Pınarbaşı'ndan Göksun ve Gürün Yolu trafiğe açıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Pınarbaşı/Gürün ve Pınarbaşı/Göksun karayolu küçük araçlar ve otobüsler için trafiğe açıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda emniyetin saat 09:45 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;
Pınarbaşı – Gürün Yolu, saat 09.45 itibarıyla yapılan çalışmaların ardından TIR ve çekici türü araçlar hariç, küçük araçlar ve otobüsler için trafiğe açıldı.
Pınarbaşı – Göksun Yolu ise saat 10.15 itibarıyla yapılan çalışmalar neticesinde TIR ve çekici türü araçlar hariç, küçük araçlar ve otobüsler için trafiğe açıldı.