  • Gece kapanan Pınarbaşı'ndan Göksun ve Gürün Yolu trafiğe açıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Pınarbaşı/Gürün ve Pınarbaşı/Göksun karayolu küçük araçlar ve otobüsler için trafiğe açıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda emniyetin saat 09:45 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre; Pınarbaşı – Gürün Yolu, saat 09.45 itibarıyla yapılan çalışmaların ardından TIR ve çekici türü araçlar hariç, küçük araçlar ve otobüsler için trafiğe açıldı.
Pınarbaşı – Göksun Yolu ise saat 10.15 itibarıyla yapılan çalışmalar neticesinde TIR ve çekici türü araçlar hariç, küçük araçlar ve otobüsler için trafiğe açıldı.

