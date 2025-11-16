Gece Kulübü Kavgası: Polis Müdahalesi Linci Önledi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gece kulübünde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. İddiaya göre, silah gösterme meselesi yüzünden çıkan gerginlik, müşteriler ile çalışanlar arasında kavgaya dönüştü.

Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, kulüp çalışanları, silah gösteren kişilerin arkadaşı olduğunu öne sürdükleri bir şahsa otomobilinin içinde saldırdı. Çalışanlar şahsı araçtan çıkarmaya çalışırken, polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederek saldırıyı dağıttı. Böylece olayın linç girişimine dönüşmesi engellendi.

Kavgada yaralanan olmazken, işletme sahiplerinin kendilerine silah gösterdiklerini iddia ettikleri kişiler hakkında şikayette bulunmak üzere karakola başvurduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

