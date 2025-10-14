Gece öksürüğü reflü, alerji ve astım habercisi olabilir

Geceleri ortaya çıkan kuru öksürüğün genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonuna ya da alerjiye bağlı olduğu belirtiliyor. Uzmanlar gece artan öksürüğe karşı; Reflü; Mide asidinin yemek borusuna kaçması öksürüğü tetikleyebilir. Alerji: Polen, toz veya ev akarları gece öksürüğünü artırabilir. Astım: Özellikle sabaha karşı başlayan kuru öksürükte dikkat edilmelidir.Üst solunum yolu enfeksiyonları: Sinüslerden boğaza akan akıntılar öksürüğü artırabilir” şeklinde uyarılarda bulunuyor.

ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Uzman hekimler öksürüğü en hızlı kesen yöntemi, düzenli su içmek, 1-2 çay kaşığı bal yiyerek mukus üretimini azaltmak, öksürüğü yatıştıran et suyu ve bitkisel çaylar gibi sıcak sıvılar tüketmek, mentollü boğaz pastili emmek, sıcak bir duş ya da nemlendirici ile nemli hava solumak ve tuzlu su ile gargara yapmak olarak açıklıyor.