Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın kentsel dönüşüm projeleriyle ilçeye yeni bir çehre kazandırılıyor. Kentsel dönüşümün bir belediye başkanı için çok riskli bir iş olmasına rağmen ‘İşimiz Gücümüz Kocasinan’ diyerek dönüşümle örnek projeler ortaya koyan Başkan Çolakbayrakdar’ın tabiri caizse iğne oyası örer gibi Kocasinan’da tek tek dönüşüm gerçekleştirmesi ve özellikle kentsel dönüşüm çalışmaların her aşamasını büyük bir titizlikle takip etmesi vatandaşın büyük takdirini kazanıyor. Bunlardan biri olan Yeşilmahalle ’de gecekondusunda oturan ve ‘Sana sonsuz güveniyoruz. Beni kurtar’ diyen Hilmi Oba’nın isteğini yerine getirdi. Hilmi Oba ve eşini, yaşadıkları eski ve imarsız yapıdan kurtaran Başkan Çolakbayrakdar, tüm prosedürleri tamamlayarak, Yeşilmahalle kentsel dönüşüm konutlarından tapusunu verdi.

Başkan Çolakbayrakdar ise “Kentsel dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür. Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alan ve bölgemizin ihtiyaçlarından bir tanesi olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğimden beri 8,5 yıldır, 11 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. ‘Kocasinan’ delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizler biliyoruz ki; yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Bunun için vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç olan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle mahallerimizde hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunarak, onlara daha güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan’da yetişmiş olacaklar. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir” ifadelerini kullandı.