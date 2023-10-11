Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeşilmahalle de gecekonduda oturan ve 'Sana sonsuz güveniyoruz. Başkanım Beni kurtar' diyen Hilmi Oba'nın isteğini yerine getirdi. Başkan Çolakbayrakdar 'Sosyal bir dönüşüm şeklinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızın karşılığını hemşehrilerimizin güveni, memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyor ve mutlu oluyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 11.10.2023 19:54
  • Güncelleme: 11.10.2023 19:54
Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın kentsel dönüşüm projeleriyle ilçeye yeni bir çehre kazandırılıyor. Kentsel dönüşümün  bir belediye başkanı için çok riskli bir iş olmasına rağmen ‘İşimiz Gücümüz Kocasinan’ diyerek dönüşümle örnek projeler ortaya koyan Başkan Çolakbayrakdar’ın tabiri caizse iğne oyası örer gibi Kocasinan’da tek tek dönüşüm gerçekleştirmesi ve özellikle kentsel dönüşüm çalışmaların her aşamasını büyük bir titizlikle takip etmesi vatandaşın büyük takdirini kazanıyor.  Bunlardan biri olan Yeşilmahalle ’de gecekondusunda oturan ve  ‘Sana sonsuz güveniyoruz. Beni kurtar’ diyen Hilmi Oba’nın isteğini yerine getirdi. Hilmi Oba ve eşini, yaşadıkları eski ve imarsız yapıdan kurtaran Başkan Çolakbayrakdar, tüm prosedürleri tamamlayarak, Yeşilmahalle kentsel dönüşüm konutlarından tapusunu verdi. 

Başkan Çolakbayrakdar ise “Kentsel dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür. Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alan ve bölgemizin ihtiyaçlarından bir tanesi olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğimden beri 8,5 yıldır, 11 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. ‘Kocasinan’ delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizler biliyoruz ki; yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Bunun için vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç olan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle mahallerimizde hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunarak, onlara daha güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan’da yetişmiş olacaklar. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Sapanca Gençlikspor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Sapanca Gençlikspor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 2

ERÜ'de '2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı' düzenlendi

ERÜ'de '2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı' düzenlendi

Kayseri polisi uyuşturucuya 'aman' vermiyor: 7 gözaltı

Kayseri polisi uyuşturucuya 'aman' vermiyor: 7 gözaltı

RATEM korsanla mücadele için panel düzenleyecek

RATEM korsanla mücadele için panel düzenleyecek

Erciyes'e 100. yıl tırmanışı yapılacak

Erciyes'e 100. yıl tırmanışı yapılacak

Vali Gökmen Çiçek: 'Kayseri, ithalatının iki katı ihracat yapıyor'

Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri, ithalatının iki katı ihracat yapıyor”

Çok Okunanlar
1
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

2
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

3
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

4
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

5
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

6
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

DAHA FAZLA
Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Dağıtılan tohumlar ürünlerini verdi

Dağıtılan tohumlar ürünlerini verdi

RATEM Başkanı Şerbetçioğlu, 'Korsan yayın yapan kişilerle mücadele etmemiz gerekiyor'

RATEM Başkanı Şerbetçioğlu, “Korsan yayın yapan kişilerle mücadele etmemiz gerekiyor”

MHP Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı Kayseri'de yapılacak

MHP Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı Kayseri'de yapılacak

Jandarma 695 öğrenciye trafik eğitimi verdi

Jandarma 695 öğrenciye trafik eğitimi verdi