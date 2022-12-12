Geçen hafta rekor tazeleyen altın, haftaya sakin başladı

Uzun vadede yatırım için alıcısına kazandıran altın, geçen haftaki yükselişinin ardından tekrar geriledi. Uzmanlar yine de çeyrek altının 2022 sonuna doğru 2 bin lirayı görmesi tahmin ediliyor. Geçen haftalarda altının yeni rekor kırdığını anımsatan Sarraf İhsan Gülderdi, “Bu hafta da sakin bir başlangıç yaptık. Yatırım tavsiyesi olmadan altın, yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. Bilindiği üzere TL cinsinden has altın bin 91 lirayı görmüştü çeyrek altın ise bin 800 liraya merdiven dayamıştı. Bugün bin 790 liradan işlem görmekte. Altın ilerleyen zamanlarda tekrar bin 800’leri zorlayarak yılsonuna doğru 2 bin lirayı göreceğini tahmin ediyoruz. ONS fiyatının yukarı yönlü hareketleri devam ediyor, bin 808 dolara kadar çıkan bir ONS fiyatı vardı. Şu an da bin 800’ün altında da olsa tekrar bu eşiği aşabilir” ifadelerini kullandı.

‘HAZİNELER VE MERKEZ BANKALARI GENELDE ALTINA YATIRIM YAPIYOR’

Bankaların rezervlerini altınla doldurması sebebiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler olacağını söyleyen Sarraf Gülderdi, “En büyük haber ise gelişmekte olan ülkelerin altın alımıydı. Hazineler ve Merkez Bankaları genelde altına yatırım yapıyor, son dönemlerde. Bunun bir haberi çıkmamıştı ama son gelen verilerle birlikte birçok merkez bankasının özellikle Türkiye’de, Katar’da yüklü miktarda yatırım yapıldığı görüldü. Bununla birlikte altının yukarı yönlü hareketleri devam edecek” şeklinde konuştu.

Ülkemize dolar girişi olmasıyla doların aşağı yönlü hareketi görüldüğünü dile getiren Sarraf Gülderdi, “18,70 seviyesinden dolar işlem görürken 19,75 seviyesinden euro işlem görmektedir. Parite 1,05 seviyesinde. Bilindiği üzere 1’in altında uzun bir süre kaldıktan sonra tekrar 1,05 seviyesine yükseldi. Özellikle ülkemizde bir dolar girdisi olduğu görülüyordu. Bu da doların aşağı yönlü hareketlerine neden oldu” diye konuştu.

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde;

Çeyrek altın: 1790 TL

Has altın: 1086 TL

Dolar: 18,70 TL

Euro: 19,75 TL