'Geçen haftanın en çok kazandıranı, yüzde 5,7 ile altın oldu'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Merkez Bankası’nın ‘faiz’ için alacağı kararların para piyasalarındaki etkisine ve altın piyasalarındaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen haftanın yatırım araçları içerisinde en çok kazandıranın altın olduğuna dikkat çeken Ekonomist Uzunoğlu, “İçinde bulunduğumuz hafta fiyatlar, geçen hafta kapandığı gibi açıldı. Genel anlamda değerlendirdiğimde haftanın en çok kazandıranı, yüzde 5,7 ile altın oldu geçtiğimiz hafta. Dolayısıyla ben bu trendin yukarı doğru devam edeceğini düşünüyorum, içinde bulunduğumuz hafta ve bundan sonra da. Bir diğer açıdan baktığımda sıkıntılı bir süreci yaşıyoruz. Tahmin ediyorum %25 elektrik ve doğal gaza gelen zam, bütün piyasayı iğneden ipliğe etkileyecektir. Dolayısıyla bizim orta vadeli programı yeniden revize etme mecburiyetimiz ortaya çıkmıştır. Bu konuda ben hükümetin veya siyasi erkin elini çabuk tutmasının hem ülkenin hem de insanın yararına olacağını düşünüyorum. Gerçek anlamdaki bu %25’lik zammın etkisinin de belli bir süre sonra ancak piyasada yankı bulacağını veya sonuç vereceğinin farkındayım” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası tarafından önümüzdeki süreçte izlenecek politikaların, para piyasaları üzerinde etkisine değinen Ekonomist Uzunoğlu; “Ayın 22’sinde Merkez Bankasının Para Kurulu toplantısı var. Çok büyük ihtimal bir öncekinde pas geçmişlerdi, faizleri çıkarma yönünde bir irade ortaya koymaları gerektiğini düşünüyorum. Aksi hâlde bunun bedelini çok ağır öderiz. En az 300 baz puanlık bir artışın ortaya konulması lazım. Gelecek ayın 15’inde de Merkez Bankasının açıklayacağı rapor var. Bu rapor da yine çok önemli çünkü revizyonların hangi boyutta, nasıl yapıldığını o raporla beraber göreceğiz. Dolar ve Euro üzerindeki baskının devam ettiğini; son bir ay içerisinde neredeyse 50 milyar dolara yakın bir dövizin yalnızca döviz fiyatının artmaması için yok edildiğinin, satıldığının ve 60 tona yakın da bir altının satıldığının farkındayız. Gerçek anlamda rezervlerimizde çok ciddi eksilmeler var. Bu konuda da ben gerekli tedbirler alınarak rezervlerin yeniden artıya geçirilmesinin ülke ve insan açısından doğru olacağı kanaatini taşıyorum. Umarım içinde bulunduğumuz hafta, geçtiğimiz haftalara göre çok daha rahat olur diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.