Geçen yıl 720 bin kız çocuğunun okulu bıraktığı iddiaları yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, geçen yıl 720 bin kız çocuğunun ilkokul 4. Sınıftan sonra okulu bıraktığına dair çıkan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında yer alan, “Geçen yıl 720 bin kız çocuğu ilkokul 4. sınıftan sonra okulu bıraktı” şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamakta; kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon örneği teşkil etmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5. sınıf düzeyine tekabül eden yaş grubundaki kız çocuklarının net okullaşma oranı yüzde 98,68’dir. Bu oran, iddialarda ileri sürülen rakamların istatistiki gerçeklikten tamamen uzak olduğunu ortaya koymaktadır” denildi.

‘RESMİ KAYNAKLARDAN İSTATİSTİKLERE ERİŞİM SAĞLANABİLİR’

Resmi istatistiklere resmi adreslerden ulaşılabileceği vurgulanarak yapılan açıklamada, “Son yıllarda hayata geçirilen sosyal politikalar, teşvik programları ve eğitim projeleri sayesinde, kız çocuklarının okullaşma oranında önemli bir artış yaşanmıştır. Toplumun tüm kesimlerinin eğitime erişimini sağlamayı amaçlayan bu uygulamalar, kız çocuklarının eğitim sürecine aktif katılımını desteklemiştir. Devletimiz, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla tüm imkanlarını seferber etmekte; bu doğrultudaki çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan temel eğitim istatistikleri—okullaşma oranları da dahil olmak üzere— https://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64 adresi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bu nedenle, eğitim sistemimize ilişkin bilgi edinilirken yalnızca resmî kaynaklara başvurulması; doğruluğu teyit edilmemiş, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki açıklamalara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır” denildi.