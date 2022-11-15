Geçersiz sayılan oy, seçime gölge düşürdü

Sivas'ta hafta sonu gerçekleştirilen STSO Başkanlık seçiminde geçersiz sayılan bir oy seçime gölge düşürdü.

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  • 15.11.2022 11:13
  • Güncelleme: 15.11.2022 11:13
Geçersiz sayılan oy, seçime gölge düşürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta hafta sonu gerçekleştirilen STSO Başkanlık seçiminde geçersiz sayılan bir oy seçime gölge düşürdü.

Geçtiğimiz Pazar günü Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimi yapıldı. Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen seçimlerde 4 bin 702 üye, 25 meslek komitesini temsil edecek 67 meclis üyesini seçmek için sandık başına gitmişti. Seçimlerde Özdemir 35 meclis üyesi kazanırken, Eken’in listesindeki 29 kişi meclis üyeliğine seçilmiş, 3 kişi ise bağımsız olarak meclis üyeliğini kazanmıştı. Özellikle Mustafa Eken tarafında, bazı komitelerde yapılan seçimlere itirazlar oldu. İddialara göre Kuyumcular ve Optikçiler komitesinde Mustafa Eken’in adaylarından bir isim Zeki Özdemir’in listesindeki bir isme çizik atılarak eklendi. Oy kullanan tüccar çizdiği ismin yanında yer alan “Meclis Üyesi Adayı” ifadesinin de üzerine de çizik attı. Okulda yapılan sayımda sandık başkanı “yazılan bu ismin görevi nedir? Asıl meclis üyesi adayı mı, yedek aday mı belli değil” şeklinde gerekçe göstererek bu oyu geçersiz saydı. Geçersiz sayılan oy sonrası Mustafa Eken cephesi bu oyun geçerli olduğunu savunarak ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. İlçe seçim kurulu dün akşam taraflar olmadan toplandı. İddialara göre hakim oylarda eşitlik olan fakat her ikisi de şehir dışında olduğu öğrenilen taraflar arasında kura çekti. Kura sonrası ‘Mustafa Eken’in adayı olan isim çıktı’ denilerek kazanan taraf olarak ilan edildi. Bu oy geçersiz sayıldığında Zeki Özdemir’in adayının oyu 45, Mustafa Eken’in adayının oyu ise 44’dü. Hakim oyu geçerli kabul etti. Bu oy geçerli sayılınca her iki tarafın adayının oyu 45’e ulaştı.

Zeki Özdemir cephesinden itiraz

Zeki Özdemir cephesi bu duruma itiraz ederken ‘ oy bize göre zaten geçersiz, kaldı ki geçerli sayılsa bile kura çekilecekse tarafların huzurunda çekilmesi gerekir. Her şekilde sıkıntılı bir durumun içerisindeyiz’ şeklinde yorum yaptı.

İHA

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