Geçici iş göremezlik ödeneği nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalılara verilen geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ya da doğum nedeniyle geçici olarak çalışamayan sigortalıların gelir kaybını telafi etmeyi amaçlayan bir destek.

Geçici iş göremezlik ödeneği nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalılara verilen geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ya da doğum nedeniyle geçici olarak çalışamayan sigortalıların gelir kaybını telafi etmeyi amaçlayan bir destek. Sigortalı bir çalışan, raporlu olduğu dönemde iş yerinde fiilen çalışamıyorsa ve bu durumu doktor raporuyla belgeliyorsa, SGK tarafından belirli şartlar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilir. Bu ödeneğin miktarı, sigortalının son üç aylık brüt kazanç ortalaması üzerinden hesaplanır. Ayakta tedavi görenlere günlük kazancın üçte ikisi, yatarak tedavi görenlere ise yarısı kadar ödeme yapılır. Geçici iş göremezlik ödeneği alınabilmesi için sigortalının; Raporun başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi ödemiş olması, raporlu olunan sürede iş yerinde çalışmamış olması ve doktor raporunun SGK tarafından onaylanmış olması gerekir. Ödenek, genellikle rapor süresinin bitiminden sonra sigortalının banka hesabına yatırılır.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Çam Ağaçlarından Damlayan Reçineler Araçlara Zarar Veriyor
Kayseri'de Çam Ağaçlarından Damlayan Reçineler Araçlara Zarar Veriyor
Yeşil Vatan Projesi kapsamında Ali Dağı'nda doğa yürüyüşü
Yeşil Vatan Projesi kapsamında Ali Dağı’nda doğa yürüyüşü
Başkan Palancıoğlu: 'Coğrafi işaretli bütün ürünlerimiz Çarşı Melikgazi'de bulunabilecek'
Başkan Palancıoğlu: “Coğrafi işaretli bütün ürünlerimiz Çarşı Melikgazi’de bulunabilecek”
Bakan Yerlikaya, 'Kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçluyu ülkemize geri getirdik'
Bakan Yerlikaya, “Kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçluyu ülkemize geri getirdik”
Başkan Palancıoğlu: 'Akıl Küpü Kütüphanelerinin üye sayısı 60 bin üyeyi geçti'
Başkan Palancıoğlu: “Akıl Küpü Kütüphanelerinin üye sayısı 60 bin üyeyi geçti”
Kayseri'de hiçbir sokak hayvanı açıkta kalmayacak
Kayseri'de hiçbir sokak hayvanı açıkta kalmayacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!