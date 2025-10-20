Geçici iş göremezlik ödeneği nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalılara verilen geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ya da doğum nedeniyle geçici olarak çalışamayan sigortalıların gelir kaybını telafi etmeyi amaçlayan bir destek. Sigortalı bir çalışan, raporlu olduğu dönemde iş yerinde fiilen çalışamıyorsa ve bu durumu doktor raporuyla belgeliyorsa, SGK tarafından belirli şartlar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilir. Bu ödeneğin miktarı, sigortalının son üç aylık brüt kazanç ortalaması üzerinden hesaplanır. Ayakta tedavi görenlere günlük kazancın üçte ikisi, yatarak tedavi görenlere ise yarısı kadar ödeme yapılır. Geçici iş göremezlik ödeneği alınabilmesi için sigortalının; Raporun başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi ödemiş olması, raporlu olunan sürede iş yerinde çalışmamış olması ve doktor raporunun SGK tarafından onaylanmış olması gerekir. Ödenek, genellikle rapor süresinin bitiminden sonra sigortalının banka hesabına yatırılır.