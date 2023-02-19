Geçici Konaklama Merkezi'nde İnceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner kurulum alanında incelemelerde bulundu.

PAYLAŞ
  • 19.02.2023 15:05
  • Güncelleme: 19.02.2023 17:07
  • 127
Geçici Konaklama Merkezi'nde İnceleme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner kurulum alanında incelemelerde bulundu.

7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve depremden etkilenen diğer illerde devlet millet el ele büyük bir fedakârlık ve özveri ile depremin yaralarını sarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ilk gününden bu yana Kayseri ve Kahramanmaraş arasında mekik dokuyarak Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin çalışmalarını koordine eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner kurulum alanında incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, devlet ve milletin kenetlendiğini vurgulayarak, “Devlet-Millet kenetlendik, Kahramanmaraş’ı yeniden inşa ve ihya çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta depremin yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun koordinatörlüğünde Kahramanmaraş’ta depremin yaralarını el birliğiyle, hep birlikte sarıyoruz. Kahramanmaraş’ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi Konteyner Alanı kurulum çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Deprem bölgesine gönderilen içecek ve gıda ürünlerinde stok sorunu yok

Deprem bölgesine gönderilen içecek ve gıda ürünlerinde stok sorunu yok

YRP Kocasinan teşkilatı depremin 13'ncü gününde enkazdan köpek kurtardı

YRP Kocasinan teşkilatı depremin 13’ncü gününde enkazdan köpek kurtardı

Avrupadaki Kayserililerden Deprem Bölgesi'ne Jeneratör ve Tıbbi Yardım

Avrupadaki Kayserililerden Deprem Bölgesi'ne Jeneratör ve Tıbbi Yardım

Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta Vali Çiçek ve İtfaiye Ekipleriyle Bir Araya Geldi

Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta Vali Çiçek ve İtfaiye Ekipleriyle Bir Araya Geldi

Yozgatlılardan deprem bölgesine konteyner kent

Yozgatlılardan deprem bölgesine konteyner kent

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Depremzedelerin Hizmetinde

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Depremzedelerin Hizmetinde

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

3
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

4
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

5
Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

6
Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya'dan AFAD'a 20 milyon lira bağış

Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya’dan AFAD’a 20 milyon lira bağış

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'dan Beşiktaş'a Onur Bulut tepkisi

Kayserispor’dan Beşiktaş’a Onur Bulut tepkisi

Yıkımı yapılacak olan binanın sakinleri: 'Mağduruz'

Yıkımı yapılacak olan binanın sakinleri: “Mağduruz”

DAHA FAZLA
Kayserispor günü izinli geçirdi

Kayserispor günü izinli geçirdi

Depremzedeler için gerekli kuru gıda temin ediliyor

Depremzedeler için gerekli kuru gıda temin ediliyor

Eczacılardan deprem bölgesinde 26 Sahra Eczanesi

Eczacılardan deprem bölgesinde 26 Sahra Eczanesi

Geçici Konaklama Merkezi'nde İnceleme

Geçici Konaklama Merkezi'nde İnceleme

Depremi atlatmanın en iyi yolu 'sosyalleşmek'

Depremi atlatmanın en iyi yolu 'sosyalleşmek'