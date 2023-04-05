Geçici Köpek Bakım Evi, deprem bölgesinden gelen hayvanlara ev sahipliği yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Hatay'dan 50, Kahramanmaraş'tan 100 dilsiz dostun bakım ve tedavileri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi'nde gerçekleştiriliyor.

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  • 05.04.2023 14:03
  • Güncelleme: 05.04.2023 14:15
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Geçici Köpek Bakım Evi, deprem bölgesinden gelen hayvanlara ev sahipliği yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Hatay’dan 50, Kahramanmaraş’tan 100 dilsiz dostun bakım ve tedavileri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi’nde gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘dilsiz dostlar’ diye nitelendirdiği tüm sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il yıkıma uğrarken, hayvanlar da depremlerden olumsuz etkilendi.

Enkaz altında kalarak kurtarılan, sahiplerini kaybeden ya da deprem kentlerinde bakım evlerinde kalan kedi ve köpeklere Kayseri Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak, bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor.

Hatay’dan 50, Kahramanmaraş’tan 100 köpek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi’ne getirilerek, özel ilgi ve bakıma alındı.

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İHA

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