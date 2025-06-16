'Geçmişin İzlerine Derin Bir Nefesle, Hanımeli Değdi' sergisi açıldı

Kayseri Valiliği Kadın Kooperatifleri bünyesinde faaliyet gösteren Nefes Kadın Kooperatifi ve Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi’nin ev sahipliğini yaptığı; “Geçmişin İzlerine Derin Bir Nefesle, Hanımeli Değdi” sergi açılışı düzenlendi. Serginin açılış törenine Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Garnizon Komutanı Volkan Ersun Acar, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kadın Kooperatifi temsilcileri, vatandaş ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi Başkanı Figen Sarıarslan: “Yaklaşık 3 yıl önce kurduğumuz kadın kooperatifinde biz Bünyan halısını üretiyoruz. Bu ürünleri başka ürünlere dönüştürmek amacıyla yıllar öncesi dokunan yaklaşık 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl öncesine dayanan halıları ve kimleri toplayarak yeni ürünlere dönüştürdük. Bu halıları, kilimleri gelecek nesillere göstermek istedik. Serginin amacı da buydu. İki kooperatif birlikte, kardeş kooperatif ürünleri topladı. Farklı ürünleri çevirdi ve bu sergiye hazır hale getirdi” ifadelerini kullandı.

Nefes Seramik Kadın Kooperatifi Başkanı Gülümser Karaoğlan: “Geçmişin İzlerine Derin Bir Nefesle, Hanımeli Değdi, projesiyle. Bugün kaledeyiz, iki hafta sürecek sergimiz. Burada neler yaptık? Burada geçmişten günümüze gelen, kültürel mirasımız olan halılarımıza can verdik, canlılık verdik. Onlardan tablolar yaptık, onlardan hediyelik eşyalar düzenledik. Yani kısacası günümüzü uyarladık” şeklinde konuştu.