Geçmişten Geleceğe İki Önemli Sergi Bilim Merkezi'nde Açıldı

Türkiye’nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in gerçekleştirdikleri Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında kapılarını açacak olan ‘Ufkun Ötesinde’ isimli TÜBİTAK uzay sergisi meraklıları ile buluşacak.

Astronotların uzaya götürdükleri eşyalar, deney malzemeleri ve uydu maketlerinin sergilendiği alanda katılımcılar, deneyler ve uydular hakkında kapsamlı bilgiler alacak.

İnteraktif Sergide, Astronot Kıyafetleri ile Kullanılan Ekipmanlar Sergilenecek

Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna dair interaktif sergide, Gezeravcı’nın kullandığı astronot kıyafetleri ve uzayda kullanılan ekipmanları sergilenecek.

Sergi ile Uzay Bilimlerine Olan İlginin Arttırılması Hedefleniyor

Türkiye’nin uzay yolculuğundaki dönüm noktası sayılabilecek İnsanlı İlk Uzay Misyonu’na dair malzeme ve bilgilerin yer aldığı bu özel sergi ile özellikle çocuklar ve gençler arasında uzay bilimine olan ilginin arttırılması hedefleniyor.

Milyonlarca Yıllık Fosillerin Sergisi de Açılıyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi’nde ayrıca Yamula Barajı çevresindeki bilimsel kazılarda bulunan ve dünyanın ilgisini çeken ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile ayağa kaldırılan 7,5 milyon yıllık fosillerin de sergisi yapılacak.

Dünyanın paleontoloji tarihine adeta ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosil faunası yeniden canlandırma çalışmaları Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle sürerken, çalışmalarda bulunan fosiller de sergilerle vatandaşlarla buluşturulacak.

Sergide, 2018 yılından bu yana çıkarılan birçok farklı türdeki canlıların fosilleri ve bu fosiller kullanılarak elde edilen replika ayaklandırmaları ve Proboscidae (Hortumlugiller), Bovidae (Boş Boynuzlular) ile Giraffidae (Zürafagiller) ailelerinden türler ziyaretçilerini ağırlayacak.

İki önemli serginin 28 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’de ziyarete açılması planlanıyor.