Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret ne kadardı?

Asgari kelimesinin anlamı 'en düşük' demek. Asgari ücret, çalışanlara ödenen en düşük ücret miktarıdır. Peki çalışanlara 30 gün karşılığında verilen asgari ücret geçtiğimiz yıllarda ne kadardı?

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  • 03.09.2023 16:02
  • Güncelleme: 03.09.2023 16:02
Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret ne kadardı?

Asgari ücret, Asgari Ücret Komisyonu toplantılarıyla belirleniyor ve yılda en fazla 2 defa güncelleniyor. Asgari ücret değişikliğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından işverenler, çalışanlara yasal olarak açıklanan asgari ücretin altında maaş ödemesi yapamaz. Son güncellemeyle de Temmuz ayında asgari ücret 11.402 lira olarak belirlendi.
2022 VE 2023 YILLARINDA ASGARİ ÜCRET İKİ KERE BELİRLENDİ

2022-2023 yıllarında Ocak ve Temmuz aylarında iki kere belirlenen asgari ücret şu şekilde:

2023 Temmuz-Aralık döneminde asgari ücret, 8 bin 506,80 liradan 11.402 liraya yükseldi.

2023 Ocak-Temmuz döneminde asgari ücret, , 5 bin 500 liradan 8 bin 506,80 liraya yükseldi.

2022 Temmuz-Aralık döneminde asgari ücret, 4 bin 253 liradan, 5 bin 500 liraya yükseldi.

2022 Ocak-Temmuz döneminde asgari ücret, 2 bin 825,90 liradan 4 bin 253 liraya yükseldi. 

2021’DEN 2014’E KADAR ASGARİ ÜCRET DEĞİŞİMİ

2021 yılında asgari ücret, 2 bin 324,70 liradan 2 bin 825,90 liraya yükseldi. 

2020 yılında asgari ücret, 2 bin 20,59 liradan 2 bin 324,70 liraya yükseldi. 

2019 yılında asgari ücret, bin 603,12 liradan net 2 bin 20,59 liraya yükseldi. 

2018 yılında asgari ücret, bin 404,6 liradan bin 603,12 liraya yükseldi. 

2017 yılında asgari ücret, bin 300,99 liradan, bin 404,6 liraya yükseldi. 

2016 yılında asgari ücret, 949,07 liradan, bin 300,99 liraya yükseldi. 

2015 yılında asgari ücret, 846 liradan, 949,07 liraya yükseldi. 

2014 yılında asgari ücret, 773.01 liradan 846 liraya yükseldi.

Geçtiğimiz yıllara göre asgari ücretler, brüt, net ve dolara tekamülleri:

Yıl            Brüt (₺)        Net (₺)        Net Dolar ($)
2023 Temmuz-Aralık    13.414,12 TL    11.402 TL    422 $ 
2023 Ocak-Temmuz    10.008 TL    8.506,80 TL    315 $
2022 Temmuz-Aralık    6.471 TL    5.500,35 TL    294 $
2022 Ocak-Temmuz    5.004,00 TL    4.253,40 TL    237 $
2021            3.577,50 TL    2.825,90 TL    318 $
2020            2.943,00 TL    2.324,70 TL    336 $
2019            2.558,40 TL    2.020,59 TL    331 $
2018            2.029,50 TL    1.603,12 TL    356 $
2017            1.777,50 TL    1.404,6 TL    369 $
2016            1.647,00 TL    1.300,99 TL    371 $
2015            1,201.50 TL    949,07 TL    327 $
2014            1.071 TL    846 TL        367 $
2013            978.60 TL    773.01 TL    406 $

1ha

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