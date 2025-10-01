'Gel Diyemedin' Şiir Kitabı Raflarda!

Eğitimci ve yazar Ali Özkanlı'nın, 20 yıl aradan sonra birçok bestekâr ve yorumcu tarafından seslendirilen seçme şiirlerinden oluşan yeni eseri 'Gel Diyemedin' okuyucularla buluştu.

Mavi Kuş Medya tarafından yayımlanan bu değerli eser, yayımlandığı günden itibaren şiir tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Kayseri Gündem Gazetesi olarak, yazarımızı bu anlamlı eseri için tebrik ediyor ve gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Şiir severler için kaçırılmayacak bir eser!

Haber Merkezi

