Erasmus programının içerisinde bir alt program olan E Twinning projeleri Kayseri’de birçok okul tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında Bünyan ilçesine özgü Bünyan halısı tanıtılması için de önemli bir adım atıldı. Bünyan Fen Lisesi Edebiyat öğretmeni İsmail Solak ve Almanca öğretmeni Şengül Özcan Tüter tarafından E Twinning projesi kapsamında Bünyan halısını dokumayı öğretmek amacıyla halı atölyesi kuruldu. ‘Geleceğe dokunan miras; Bünyan halısı’ sloganı ile kurulan halı atölyesi ile öğrenciler Bünyan halısını dokumayı öğrenirken aynı zamanda Erasmus projesi ile yurt dışına çıkma fırsatı yakalayacak.

Halı atölyesi için gerçekleştirilen açılış törenine Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konuya ilişkin konuşan İsmail Solak; “Atölyemizde halının geçmişten bugüne tarihçesini öğretirken bir taraftan dokuma tekniklerini öğreteceğiz öğrencilerimize. İşin en başından yünden başladık. Yün taradık, ip eğirdik, ip boyadık, tezgahlarımızı hazırladık. Öğrencilerimiz hem tezgahların hazırlık sürecinde hem de dokuma sürecinde bizimle beraberlerdi. Amacımız, E Twinning projesi kapsamında yurt dışı ortaklarımızla da bu geleneksel el sanatımızı paylaşmak ve Bünyan'da okuyan öğrencilerimize Bünyan'ın meşhur halısı, Bünyan halısını öğretmek. Projemizde İspanya, Romanya, İtalya, Arnavutluk ve Yunanistan gibi yurt dışı ortaklarımız var. Biz bu projeyi yurt dışına taşıyabilirsek, öğrenci değişimi Erasmus projesi kapsamıyla bu ülkelerden birine öğrencilerimizi götürmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Edebiyat öğretmeni İsmail Solak ayrıca “Bünyan'ın adı Bünyan ise soyadı da halıdır” diyerek Bünyan halısının ilçe için önemine vurgu yaptı.