Geleceğin Liderleri Filinta Konağı'nda yetişecek

Eğitime önem veren yatırımları ile örnek olan Melikgazi Belediyesi, bir ilke daha imza atarak belediye kapsamında ücretsiz eğitim verecek olan Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu’nu açıyor.

Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliği ile kurulacak olan okulda katılımcıların bilgi birikimlerini derinleştirmesi, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, toplumsal konularda farkındalık kazanması hedeflenerek, topluma ışık olacak düşünce liderlerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine özel olarak açılacak okul hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gençlerimizin geleceği bizim için önemli. Birçok okul ve birçok kütüphane yaptık. Eğitime önem veren belediye olarak öğrencilerimizin ve gençlerimizin her zaman yanındayız. ‘Önce Eğitim’ temamızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Kayseri Valiliği’miz ile birlikte Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu’muzu açıyoruz. Katılımcılar mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, dijitalleşme, tarih, sinema ve müzik gibi alanlarda eğitim alacak. Her bir alanın dersini, konusunda uzman danışmanlar, deneyimli ve seçkin öğretmenler verecek. Ücretsiz eğitimin verileceği bu okulu başarıyla tamamlayan öğrencilere, üniversitelerce akredite edilen sertifikalar verilecek. Gençlerimizin geleceğine bu okulda güzel bir yatırım yapmasını planlıyoruz. Eğitimi okul haricinde Gülük Mahallesi’nde tarihi bir konak olan Filinta Konağı’nda vereceğiz. Aralık ayında başlayacak olan eğitimlerimiz 6 ay sürecek. Eğitimler haftada 3 gün; Salı ve Perşembe günü saat 17.00 ile 19.00, Cumartesi günü ise 13.00 ile 17.00 arasında verilecek. Aynı zamanda bazı aralıklarla vatandaşlarımızın da katılacağı konferanslar da düzenleyeceğiz. Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu’muza katılmak aramızda olmak isteyenler için son başvuru tarihi 29 Kasım 2024. Başvuru yapmak için https://mgazi.li/8333b5 linkini ziyaret edebilirsiniz. Kendisine yatırım yapmak isteyen ve topluma ışık olmak isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.