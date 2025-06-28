Geleceğin gazetecilerinden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek sektörün duayenlerinden birinci ağızdan bilgi alma fırsatı buldu. Cemiyet Başkanı Metin Köseadağ'ın ev sahipliğinde gerçekleşen anlamlı ziyarette, öğrenciler gazetecilik mesleğinin inceliklerini, etik değerlerini ve güncel gelişmeleri Köseadağ'dan dinledi.

Samimi bir sohbet ortamında geçen ziyarette Metin Köseadağ, öğrencilere gazetecilik hayatı boyunca edindiği tecrübeleri aktararak, gelecekteki kariyerleri için önemli tavsiyelerde bulundu. Özellikle değişen medya ortamında gazeteciliğin rolüne dikkat çeken Köseadağ, dijitalleşmenin getirdiği fırsatları ve zorlukları da öğrencilerle paylaştı.

Ziyaretin sonunda öğrenciler, Cemiyet Başkanı Köseadağ'a teşekkürlerini ileterek, bu buluşmanın kendileri için son derece değerli olduğunu ve mesleki motivasyonlarını önemli ölçüde artırdığını ifade ettiler. Öğrenciler, sektörün önde gelen isimleriyle doğrudan iletişim kurma imkanı bulmanın gelecekteki meslek hayatlarına olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını belirttiler.