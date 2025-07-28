Geleceğin Mesleklerine Yatırım Yapacak 30 Kişi Aranıyor

Geleceğin dünyasında kariyerine yön vermek isteyenler için eşsiz bir fırsat kapısı aralanıyor. Alanında uzman isim Hakan Topuzoğlu liderliğinde, interaktif ve yoğun bir uzaktan eğitim kampı şeklinde tasarlanan kapsamlı Dijital Pazarlama, E-ticaret ve Yapay Zeka eğitimiyle, sektörün aranan profesyonelleri yetiştirilmesi hedefleniyor.

Toplam 60 saat sürecek bu yoğun program, katılımcılara dijital dünyanın tüm dinamiklerini, e-ticaretin inceliklerini ve geleceğin teknolojisi yapay zekanın temel prensiplerini aktaracak. Eğitim süresince verilecek pratik ödevler ile bilginin pekiştirilmesi sağlanacak, böylece katılımcılar teorik bilgiyi gerçek dünya uygulamalarıyla birleştirme fırsatı bulacak. Programın en dikkat çekici özelliği ise, geleceğine kararlı adımlar atmak isteyen 30 özel kişiye yönelik olması.

Bu özel kampın sonunda, başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara üniversite onaylı ve uluslararası geçerliliğe sahip 2 farklı sertifika verilecek. Bu sertifikalar, katılımcıların ulusal ve uluslararası platformlarda yetkinliklerini kanıtlamalarına olanak tanıyacak.

Eğitimin normal ücreti 30.000 TL iken, potansiyeline yatırım yapmak isteyen ilk 30 kişiye özel olarak 6.000 TL fiyat avantajı sunulmaktadır. Bu fırsatla, katılımcılar hem bilgi birikimlerini artıracak hem de rekabetçi iş dünyasında bir adım öne çıkacak donanıma ve prestijli sertifikalara çok daha uygun bir maliyetle sahip olacaklar.

Kariyerinde çığır açmak isteyen ve dijital dönüşümün öncüsü olmak isteyenler için kaçırılmayacak bu programa başvurular yakında başlayacak. Detaylı bilgi ve kayıt için www.ht.web.tr adresini ziyaret edebilir veya 0352 222 22 94 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.