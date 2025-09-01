Geleceğin Sanatçılarına Büyük Destek: 2025 Konservatuvar Yaz Kursları Kapanış Töreni

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, 940 çocuk ve 850 yetişkin, bağlama, bateri, gitar, keman, tiyatro, ney, piyano, resim ve yan flüt gibi çeşitli branşlarda eğitim aldı. Yaz dönemi boyunca 56 usta öğretici eşliğinde verilen bu eğitimler, gelecekteki sanatçıların gelişimine katkı sağladı. Kış döneminde ise çocuklar için 22 farklı branşta kurslar planlanıyor.

Törende, katılımcılara hitap eden yetkililer, gençlerin sanatsal becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Katılımcılar, etkinlikte sergilenen gösterilerle yaz döneminin sanat dolu bir kutlamasını gerçekleştirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, gençlerin sanatsal gelişimine verdiği destekten dolayı yetkililere teşekkür etti. Tören sonunda, kurslara katılan öğrencilere sertifikaları takdim edildi ve etkinlik, birbirinden güzel performanslarla sona erdi. Bu tür etkinlikler, Kayseri'nin kültürel hayatına önemli katkılar sağlarken, gençlerin sanata olan ilgisini artırmaya devam ediyor.