Geleceğin Teknolojileri Öğrencilerle Buluştu: Drone ve CBS Eğitimi

Eğitim, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Model Uçak Pisti’nde gerçekleştirildi. Öğrenciler, drone teknolojisinin belediyecilikteki kullanım alanlarını keşfetme fırsatı buldu. Eğitimde, 360° panoramik görüntüler, ortofoto haritalar, 3D modellemeler ve dijital yükseklik modellerinin (DEM) nasıl üretildiği ve şehir yönetiminde nasıl kullanıldığı örneklerle anlatıldı.

Dijital Altyapının Önemi

Kayseri’nin dijital altyapısının vatandaşlara sunduğu imkânlar, Kent Rehberi ve 360° Panorama uygulamaları üzerinden aktarıldı. Eğitimin bir parçası olarak, öğrenciler hem teknik hem de hukuki yönleriyle drone uçuşları hakkında bilgi sahibi oldular ve uzman ekip eşliğinde test uçuşları gerçekleştirdiler.

Öğrencilerin Geri Bildirimleri

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita Tapu Kadastro Alanı öğrencilerinden Emirhan Özkan, eğitimin çok faydalı geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Alan Şefi Eke Engin ise, insansız hava araçları dersinin uygulamalı olarak yapılmasının büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Geleceğe Yönelik Adımlar

Bu etkinlik, Kayseri’nin akıllı şehir vizyonunun bir parçası olarak, teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir şehir olma hedefini de yansıtıyor. Eğitim, gençlerin bilim ve teknoloji ile buluşmasını sağlayarak, şehrin geleceğini daha yenilikçi ve sürdürülebilir kılma amacını taşıyor.