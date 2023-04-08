Geleceğin ticaret dili 'metaverse' olabilir

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, evrenin sanal yansıması olan metaverse evreni ile ilgili verdiği bilgilerde, metaverse evreninin gelecekte ticaret için birçok avantajı olabileceğini söyleyerek, “Yerli ve milli metaverse evreni oluşturmakta geç kalmamalıyız” dedi.

İnsanların bu dünyada ulaşamadıklarına ulaşmak düşüncesi ile metaverse evrenini oluşturduklarını söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, “Metaverse aslında şu anda bir moda gibi algılanıyor, kimileri için de bir oyun gibi algılanıyor. Ya da 3 boyutlu gözlüklerle internet dünyasına girmek gibi algılanıyor ama aslında metaverse mevcut dünyanın sanal bir yansıması olarak ifade edilebilir. Bilimkurgu filmlerinde bu dünyanın artık yetmemeye başladığı, birçok kaynağın tükendiği ifade edildi ve bunların sonucunda da yeni bir evrene ihtiyaç duyulduğu söylendi. İnsanlar bu dünyada yapamadıkları ya da alamadıkları işleri o evrende yapabileceklerini düşünerek, böyle bir dünya oluşturdular. Metaverse’in tabii sakıncaları ve sıkıntıları da var. Şöyle ki bu dünyayı tanımadan ya da bir hayal peşinde koşarak tüm mal varlığını buraya yatıran insanlar da var. Bir yandan da bu dünyada iş yapan gençlerimiz de mevcut. Çok sayıda insana, sanatçıya, gence, yazara ve tasarımcıya yeni iş imkanları doğması açısından da büyük avantajları yanında getirdi” dedi.

Topuzoğlu, Türkiye’nin de yerli ve milli bir metaverse evreni oluşturmakta geç kalmaması gerektiğini belirterek, “Metaverse’in sakıncalarından bahsedecek olursak da eğer sadece bir meta evrenden bahsedecek olursak ve burada da bir tekelleşme meydana gelirse tüm bilgilerimizin kullanılabileceği yeni bir ortam ortaya çıkmış olacak. Bu yüzden aslında çok sayıda evren olması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda da birçok girişim var ama ne yazık ki yerli ve milli anlamda bir evren kurulmuş değil. Şu an da orada ciddi anlamda metaverse emlakçılığı başlamış durumda. Arsa alınıyor ya da bu dünyadaki bir tarihi eserin yansıması orada satın alınabiliyor. Aynı şekilde orada bir takım sanal tablolar var ve bunların sergilendiği müze bile kurulmuş durumda. Bu müze de bir değere ulaşmış durumda. Türkiye’de de bu konuda bir girişimi olan arkadaşımızın olduğunu öğrenmiştim. Milyonlarca değer oluşturmuş durumda ve bunun sonucunda da tabi ki çok ciddi ekonomik imkanlara da sahip olunacağını düşünüyorum. Bizler de metaverse dünyasına girmekte gecikmemeliyiz, mutlaka ortamda olmalıyız. Şu anda dünya çapında ve Türkiye’de bazı markalar burada yerini almış durumda. Bununla birlikte bizim de yerli ve milli diyebileceğimiz bir evren oluşturmakta gecikmememiz gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.