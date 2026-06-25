Geleceğin yıldızları Talas’ta yetişecek

Talas Belediyesinin spor vizyonunun önemli bir parçası olan ve bugüne kadar birçok başarılı sporcunun yetişmesine katkı sağlayan Talas Belediyespor, yaz döneminde de çocukları sporla buluşturmaya hazırlanıyor. Harman Mahallesi Erhan Caddesi’nde bulunan Talas Belediyespor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek eğitimlerle minik sporcular hem futbolun temel tekniklerini öğrenecek hem de takım ruhu, disiplin ve fair-play anlayışını kazanacak.

Sporcu Fabrikası’nın yeni yetenekleri aranıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sporu yalnızca bir faaliyet olarak değil, gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirterek, Talas’ta sporun her branşında güçlü bir altyapı oluşturduklarını ifade etti.

Başkan Yalçın, "Sporcu Fabrikası vizyonumuzla çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlıyor, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz. Yaz Futbol Okulumuz da bu anlayışın önemli bir halkasıdır. Amacımız sadece iyi futbolcular yetiştirmek değil; özgüveni yüksek, disiplinli, takım ruhuna sahip ve sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Geleceğin yıldızlarını bugünden keşfetmek ve Türk sporuna kazandırmak için tüm çocuklarımızı Yaz Futbol Okulumuza bekliyoruz." dedi.

Ücretsiz kayıt imkanı

Talas Belediyespor Yaz Futbol Okulu’na katılmak isteyen sporcular için kayıtlar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 3 Temmuz 2026 olarak belirlenirken, kayıt ve detaylı bilgi için 0543 652 34 31 numaralı telefon üzerinden müracaat yapılabilecek.

Talas Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, sporla iç içe büyümeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla düzenlediği Yaz Futbol Okulu ile bir kez daha gençliğe verdiği önemi ortaya koyarken, geleceğin yıldızlarını yeşil sahalara kazandırmayı hedefliyor.