Geleneği bozmadı ekmeği 8-12 saatlerinde ücretsiz verdi

Kırşehir’in Mucur ilçesinde bir fırıncı; kendi başlattığı Ramazan ayı geleneğini bozmadı.

İlçede 18 yıldır esnaf olan ve ailesiyle birlikte çalışan Yasin Ercan, babasıyla birlikte iftar sonrası gece 00:00’a kadar kişi başı bir çift pideyi ücretsiz dağıttı. Her yıl Ramazan ayında bir gün belirleyerek insanlara kendi alanlarında destek olduklarını söyleyen Ercan, "Ramazan ayı içerisinde bir gün belirleyerek insanlara o gün destek olabilmek adına ücretsiz kişi başı bir çift pide düşecek şekilde destek sunuyoruz" dedi. Ahi geleneğinden gelerek her esnafın kendi alanında destekleşip paylaşarak faydalı olmasının önemine dikkat çeken Ercan; "Zaten bu ayların önemi paylaşmak ve desteklemek destekleşmek. Bizler bu düstur ile yaşıyoruz. İnsanımıza kendi alanımızda 18 yıldır böyle destek sunuyoruz. Herkesin kendi yapacağı destekleme ile de daha güzel bir toplum inşa edeceğimiz kanısındayız" diye konuştu.