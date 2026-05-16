Geleneksel 85'liler Buluşması Kırşehir'de Dostluk ve Vefa ile Gerçekleşti

Katılımcılar aileleriyle birlikte buluşmaya renk kattı. Bu yılki programda Grant Terme Oteli buluşma noktası oldu, ardından Kırşehir’in kültürel ve manevi değerleri ziyaret edildi. Ahilik geleneği, Cacabey Medresesi’nin ilim mirası, Hacı Bektaş ve Aşıkpaşa’nın manevi nefesi, Neşet Ertaş’ın sazındaki sevda buluşmaya ayrı bir anlam kattı.

Topluluk adına yapılan açıklamada, bugüne kadar vefat eden 21 arkadaş için rahmet dilendi, dualarla yâd edildi. Katılamayanların da gönüllerinin buluşmada olduğu ifade edildi.

???? Öne Çıkan Detaylar

Süreklilik: 2007'den itibaren her yıl düzenli buluşma.

Ara: Pandemi döneminde iki yıl ara verildi.

Katılım: Arkadaşlar aileleriyle, çocuklarıyla, torunlarıyla buluşmaya geliyor.

Vefa: 21 arkadaş dualarla anıldı.

Kültürel Zenginlik: Kırşehir'in Ahilik, Cacabey, Hacı Bektaş, Aşıkpaşa ve Neşet Ertaş mirası buluşmaya anlam kattı.

Katılımcılar, bu buluşmaların sadece bir hatıra değil; huzurun, sevginin ve kardeşliğin canlı bir tezahürü olduğunu vurguladı. “Dostluk, ancak yaşatıldıkça ölümsüzleşir” sözleriyle birlik ve beraberliğin önemi bir kez daha dile getirildi.