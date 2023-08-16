Geleneksel cam altı boyama sanatı, Sanatçılar Sokağı'nda yaşatılıyor

Yaklaşık 10 yıldır rölyef, ahşap ve cam altı boyama sanatıyla uğraşan ve cam altı boyamanın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir sanatımız olduğunu söyleyen sanatçı Talip Bozdoğan, . 'Kâğıt rölyef sanatı, KAYMEK'te de gösteriliyor ve birçok insan kâğıt rölyef sanatını yapıyor ancak aynı durum cam altı boyama sanatı için geçerli değil maalesef. Cam altı boyama sanatı, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir sanatımızdır. Elimden geldiğince bu sanatımızı sürdürmeye çalışıyorum' dedi.

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  • 16.08.2023 16:24
  • Güncelleme: 16.08.2023 16:24
Geleneksel cam altı boyama sanatı, Sanatçılar Sokağı'nda yaşatılıyor

Yaz sezonunun devam etmesiyle birlikte özellikle turistlerin, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının seyahatleri ve tatillerinin hız kesmeden devam etmesinin yanı sıra turist ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlardan bu tatil-seyahat süreçlerine dair bir anı, hatıra bırakmak adına hediyelik eşya ve aksesuarlara olan yoğun ilgi sürüyor. Bu bağlamda Tarihi Kayseri Kalesi’nin güneyinde bulunan Sanatçılar Sokağı, ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır rölyef, ahşap ve cam altı boyama sanatıyla uğraşan ve cam altı boyamanın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir sanatımız olduğunu söyleyen sanatçı Talip Bozdoğan, “Kâğıt rölyef, ahşap boyama, cam altı boyama, ahşap ve taş rölyef sanatıyla uğraşıyorum. Kağıt rölyef, yaygın olarak bilinen bir sanat. Yaklaşık 10 yıldır da bu sanatla uğraşıyorum. Kâğıt rölyef sanatı, KAYMEK’te de gösteriliyor ve birçok insan kâğıt rölyef sanatını yapıyor ancak aynı durum cam altı boyama sanatı için geçerli değil maalesef. Cam altı boyama sanatı, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir sanatımızdır. Elimden geldiğince bu sanatımızı sürdürmeye çalışıyorum” diye konuştu.

‘SOKAĞIMIZ ÇEŞİTLİ SANATLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR’

Tarihi Kale’nin Sanatçılar Sokağı’ndaki bütün sanatçı ve zanaatkârların çeşitli konularda güzel ürünler ve aksesuarlar tasarlayarak ziyaretçilere sunduğunu belirten Bozdoğan, “Sokağımızda birbirinden farklı ve güzel 25 stant mevcut ve bütün arkadaşlarımız da çeşitli sanat dallarından ürünler yaparak Sanatçılar Sokağı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunmakta. Ancak geçen yıla hem vatandaşlarımızdan, hem de gurbetçilerimizin, turistlerin ilgisi maalesef geçen yıla göre daha düşük. Büyükşehir Belediyemizin bize verdiği bu imkândan memnunuz ancak biraz daha tanıtımı yapılsa çok daha güzel olur. Çünkü bu tarz tarihi ve güzel bir yeri Kayseri’de başka yerde bulamazsınız” ifadelerini kullandı.

1ha

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