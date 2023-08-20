Geleneksel Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri Başladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte 29'uncu Ulusal, 19'uncu Uluslararası Tomarza Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenlikleri'ne katıldı.

PAYLAŞ
  • 20.08.2023 14:53
  • Güncelleme: 20.08.2023 16:33
Geleneksel Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri Başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte; 29’uncu Ulusal, 19’uncu Uluslararası Tomarza Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenlikleri’ne katıldı.

29’uncu Ulusal, 19’uncu Uluslararası Tomarza Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenlikleri’ne yoğun katılım oldu. Tomarza ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç; “Birliğimizin, beraberliğimizin, ay yıldızlı Türk bayrağımızın her zaman sahiplendiği Avşar ellerimizin güzel insanları Dadaloğlulu kardeşlerim sizi bağrıma basıyorum. Sizler Türk bayrağımızın, ezanımızın, bu vatanın sigortasısınız. O açıdan sizleri ne kadar övsek, sizleri nasıl bağrımıza basıp, hizmetlerimizi buluştursak azdır. Dadaloğlu, yiğitliğin sembolüdür. Dadaloğlu, dayanışmanın en güzel örneklerinin sembolüdür. Dadaloğlu kardeşliğin sembolüdür. Dadaloğlu, birliğin, beraberliğin, bir arada olmanın sembolüdür. O açıdan bu tür etkinliklerle bir arada oluyoruz. Sizleri çok seviyoruz” diye konuştu. Hep beraber kenetlenip, hep beraber dayanışacaklarını ifade eden Büyükkılıç, “Buraları bereketin, dayanışmanın sembolü olarak göreceğiz. Bizler de sizleri hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Allah hepinizden razı olsun” dedi. Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi;

“Bu dönem 10 milletvekilimiz, Allah’a şükürler olsun el ele, gönül gönüle çalışıyor. Her biri birbirinden kıymetli olan milletvekillerimizle dayanışma içerisinde çalışmak hepimiz için sevinç vesilesidir. Şehrimizin medarı iftiharı Mehmet Özhaseki bakanımızın selamlarını ileteyim. Yatırımdan yatırıma, açılıştan açılışa koştu, sizler için çırpınıyor, ülkemiz için çırpınıyor. Kayseri’mizi, Tomarza’mızı ve diğer ilçelerimizi daha iyi noktaya taşımak için hep beraber kenetleneceğiz ve çalışacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, hep beraber ay yıldızlı Türk bayrağımız altında buluşacağız.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yaptığı konuşmada; “Sizleri görmek, Avşar ellerini görmek, Dadaloğlu’nun torunlarını görmek, bu milletin bir valisi için, bu milletin yöneticileri, bu milletin fertleri için, bu milletin daha binlerce yıl ayakta bağımsız kalacağının simgesidir” dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ise; “Dadaloğlu demek yiğitlik demek, Dadaloğlu demek ay yıldızlı Türk bayrağının altında bir araya gelmek demektir. Dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin, dayanışmanın, birliğin, beraberliğin sembolü olan bu şenlikler hasretleri vuslatlara çeviriyor ve bizleri bir araya getiriyor” şeklinde konuştu. Milletvekili Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a gönül belediyeciliğin, samimiyetin ve çalışkanlığın adı olduğunu belirterek, kırsal kesime yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, birlik, beraberlik mesajı vererek, emeği geçenlere teşekkür ederken, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Avşar boylarının geleneğini, kültürünü yaşattıkları için emeği geçenlere teşekkür etti. İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a buraya verdiği emeklerden ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Âşıkların ve sevilen sanatçıların sahne aldığı, şiirlerin okunduğu şenlikte, çeşitli hediyeler de takdim edildi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Down sendromlu Büşra'nın gelinlik hayali gerçek oldu

Down sendromlu Büşra'nın gelinlik hayali gerçek oldu

Sahte altın satarak sarrafları dolandıran kadın yakalandı

Sahte altın satarak sarrafları dolandıran kadın yakalandı

Bu çiçek dünyada sadece Aladağlar çevresinde görülüyor

Bu çiçek dünyada sadece Aladağlar çevresinde görülüyor

Başkan Büyükkılıç'tan Oruçreislilere İkinci Etap Müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan Oruçreislilere İkinci Etap Müjdesi

Venezuela'dan Filistin'e büyükelçilik hamlesi!

Venezuela'dan Filistin'e büyükelçilik hamlesi!

Vekil Özsoy, 'Hacılar güzel, etkinlikte de çok güzel bir kalabalık var'

Vekil Özsoy, “Hacılar güzel, etkinlikte de çok güzel bir kalabalık var”

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vekil Özsoy, 'Dadaloğlu, ay yıldızlı bayrağın altında bir araya gelmek demek'

Vekil Özsoy, “Dadaloğlu, ay yıldızlı bayrağın altında bir araya gelmek demek”

Vekil Ataş: 'Şenlik, çocuklar için geçmişten geleceğe bir köprü gibi'

Vekil Ataş: “Şenlik, çocuklar için geçmişten geleceğe bir köprü gibi”

DAHA FAZLA
Tomarza'da Ahmet Şafak sahne aldı

Tomarza’da Ahmet Şafak sahne aldı

Melikgazi'de yatay mimari için ilk adım atıldı

Melikgazi'de yatay mimari için ilk adım atıldı

Geleneksel Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri Başladı

Geleneksel Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri Başladı

Hacılar, Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri İle Unutulmaz Üç Gün Yaşadı

Hacılar, Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri İle Unutulmaz Üç Gün Yaşadı

Aşırı sıcaklar cam filmine ilgiyi artırdı

Aşırı sıcaklar cam filmine ilgiyi artırdı