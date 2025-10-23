Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı'nda Yeni Vizyonlar Belirlendi

Çalıştayın Açılışında Önemli Vurgular

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çalıştayda, katılımcılar gıda sanayisinin güçlendirilmesi ve Kayseri’nin ulusal ve uluslararası et sektöründeki rolünün artırılması konularında görüşlerini paylaştı.

Kayseri'nin Tarım ve Hayvancılık Potansiyeli

Çalıştayda, Kayseri'nin yıllık 100 bin tonun üzerindeki et işleme kapasitesi ile Türkiye’nin önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğu vurgulandı. Katılımcılar, Kayseri’nin tarım arazileri ve üretim miktarı bakımından ülke genelinde önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Destekler ve Projeler

Kayseri'de tarım ve hayvancılığa yapılan destekler hakkında bilgi verildi. Çiftçilere yönelik projeler ve destek mekanizmaları, tarım alanında kaydedilen gelişmelerle birlikte değerlendirildi. Ayrıca, "Çiftçi Bilgi Sistemi" projesi ile tüm çiftçilerin sisteme kaydedileceği ve toprak analizleri yapılacağı duyuruldu.

Kayseri'nin Et Sektöründeki Yeri

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Türkiye’de et ürünleri denildiğinde akla gelen ilk şehrin Kayseri olduğunu ifade ederek, bu alandaki kadim üretim kültürünü modern bilim ve teknoloji ile birleştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Sinerji Yaratma Amacı

Çalıştayın temel amacının bilgi paylaşımının ötesinde, Kayseri’den Türkiye’ye yayılan güçlü bir sinerji yaratmak olduğu ifade edildi. Yerel yönetimlerin, devletin destekleriyle sektördeki gelişmelere katkıda bulunmaya devam edeceği vurgulandı.

Bu etkinlik, Kayseri’nin tarım ve gıda sektöründeki potansiyelini ortaya koyarak, gelecekteki projeler için önemli bir zemin oluşturdu.