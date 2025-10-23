Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı'nda Yeni Vizyonlar Belirlendi
Kayseri'de düzenlenen II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı, tarım ve hayvancılık sektörünün geleceğini şekillendirmek amacıyla önemli bir platform sundu. Kayseri Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, sektör temsilcileri, akademisyenler ve yerel yöneticiler bir araya geldi.
Çalıştayın Açılışında Önemli Vurgular
Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çalıştayda, katılımcılar gıda sanayisinin güçlendirilmesi ve Kayseri’nin ulusal ve uluslararası et sektöründeki rolünün artırılması konularında görüşlerini paylaştı.
Kayseri'nin Tarım ve Hayvancılık Potansiyeli
Çalıştayda, Kayseri'nin yıllık 100 bin tonun üzerindeki et işleme kapasitesi ile Türkiye’nin önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğu vurgulandı. Katılımcılar, Kayseri’nin tarım arazileri ve üretim miktarı bakımından ülke genelinde önemli bir konumda olduğunu belirtti.
Destekler ve Projeler
Kayseri'de tarım ve hayvancılığa yapılan destekler hakkında bilgi verildi. Çiftçilere yönelik projeler ve destek mekanizmaları, tarım alanında kaydedilen gelişmelerle birlikte değerlendirildi. Ayrıca, "Çiftçi Bilgi Sistemi" projesi ile tüm çiftçilerin sisteme kaydedileceği ve toprak analizleri yapılacağı duyuruldu.
Kayseri'nin Et Sektöründeki Yeri
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Türkiye’de et ürünleri denildiğinde akla gelen ilk şehrin Kayseri olduğunu ifade ederek, bu alandaki kadim üretim kültürünü modern bilim ve teknoloji ile birleştirmek için çalıştıklarını belirtti.
Sinerji Yaratma Amacı
Çalıştayın temel amacının bilgi paylaşımının ötesinde, Kayseri’den Türkiye’ye yayılan güçlü bir sinerji yaratmak olduğu ifade edildi. Yerel yönetimlerin, devletin destekleriyle sektördeki gelişmelere katkıda bulunmaya devam edeceği vurgulandı.
Bu etkinlik, Kayseri’nin tarım ve gıda sektöründeki potansiyelini ortaya koyarak, gelecekteki projeler için önemli bir zemin oluşturdu.