Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri töreni düzenlendi

Törene önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan, KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı: “Artık şehrimiz öyle bir noktaya geldi ki, turizmde ödüller vermeye başlandı. 2017 yılından itibaren direkt seferlerle, charter uçuşlarla, Kayseri'yi bir turizm destinasyonu haline getirecek ve bunu ispatlayan uluslararası turizme Erciyes dahil oldu ve her geçen gün de yoluna hızla devam ediyor. Şu anda da arkadaşlarımız çok ciddi çalışmalarla Erciyes’i bir dünya markası haline getirmek için çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal: “Bizler turizmde farkındalık yaratmak ve kamunun turizmi elçisini arttırmak adına bugün burada farklı bir format belirlemiş durumdayız. Bu çerçevede branş müdürleri kategorisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının her birinden son 12 ay içerisinde turizmle ilgili faaliyetler içeren çeşitli görseller ve videolar salın ettik. Her biri ayrı ayrı ödülü hak eden bu faaliyetlerin elbette ki niteliği ve niceliği birbirinden farklı olacaktır. Amacımız bu kurumların birbirleriyle pozitif yönlü rekabet içerisinde önümüzdeki senelere daha iyi hazırlanmaları ve turizmle ilgili faaliyetlerini daha da arttırmalarını teşvik etmektir” şeklinde konuştu.

KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan da şehrin turizmi için hep birlikte büyük gayretler göstererek büyük bir çaba sarf ettiklerini belirtti.