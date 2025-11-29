Geleneksel oyuncak satışları düşüyor: 'Çocuklar tabletle susturuluyor'

Son dönemde dijital oyuncakların, tablet ve telefon gibi elektronik cihazların kullanım yaşının küçük çocuklara kadar inmesi, geleneksel oyuncak satışlarında azalmaya neden oldu.Sektördeki bu değişime dikkat çeken oyuncak firması sahibi, ebeveynlere popüler ürünler yerine farklı yaş gruplarına uygun zeka oyunlarını tercih etmeleri çağrısında bulundu. Firma sahibi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için oyuncaklara mutlaka temas ederek oynaması gerektiğini vurguladı.

Bir oyuncak firması sahibi Cemal İncialan oyuncak alımında son 10 yıldır bir azalma olduğunu belirterek, “Genel anlamda oyuncak satışlarında bir azalma var, tabii ki. Bunun sebebi, ebeveynlerin 1-3 yaş grubundaki çocukları susturmak için ellerine tablet, telefon gibi elektronik malzemeler veriyor ve çocukları susturmaya çalışıyorlar. Bunu yanlış buluyorum. Çocukların geleceği, zekâlarının gelişimi ve kendilerini geliştirebilmeleri açısından oyuncaklarla oynamalarını daha doğru görüyorum. Bu nedenle yaş gruplarına göre zekâ oyuncaklarımız mevcut. Buna göre oyuncak tasarlıyor, bakıyor ve mağazamıza getiriyoruz. Yani, bu açıdan ailelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eskiden, biz çocuk olduğumuz dönemlerde, kendi oyuncağımızı kendimiz tasarlar, kendimiz yapardık. Örneğin, uçurtmayı kendimiz yapar, taştan araba yapar, telden araba yapardık. Bir takım tüfek ve tabancayı da kendimiz yapardık. Yani, kendimiz yaptığımız oyuncaklarla oynardık. Şu anda çocuklar bu konuda hem şanslı hem de şanssız diyebilirim. Hazıra konuyorlar. Buna rağmen çocuklarda 'el yordamı' denen bir olay yok. Okullarda öğretmenlerin 'uçurtma yapın', 'birtakım oyuncaklar yapın' diye ödev olarak verdiği şeyleri dahi hazır alıyorlar. Ben buna karşıyım aslında. Çocukların kendilerinin yapıp, hazırlayıp oynaması, kendilerini geliştirmeleri lazım diye düşünüyorum. Ama maalesef bugünkü teknolojinin içine doğan çocuklar, altyapısını bilmeden tablette, bilgisayarda hazır olarak kendilerini o şekilde oyalıyorlar diye düşünüyorum. Fiyatlar tabii ki bu 10 yıl içerisinde bayağı bir arttı. Ama bununla beraber alım gücü de çok fazla etkilenmiş değil. Kişilerin geliri de o oranda artmış diye düşünüyorum. Tabii ki alan kesim var, alamayan kesim de illaki var” şeklinde konuştu.

'BURADA SATILAN ÜRÜNLERİN YÜZDE 80'İNİ YURT DIŞINDAN ALIYORSAK, BU ÜZÜCÜ’

Oyuncak firması sahibi Cemal İncialan, “Şu anda en yoğunlukta satılan, popüler olarak tercih edilen şeyler, sosyal medyada dönen, reklamı bol olan ürünler. Aslında biz, çocukların buradan gelip o şekilde reklamla alışveriş yapmalarını çok tavsiye etmiyoruz. Maalesef sosyal medyanın etkileri ister istemez çok fazla. Oradan gören çocuklar, 'Bunun aynısını ben de istiyorum' diyerek, birbirlerine bakıp özenerek birbirlerini etkiliyor ve o şekilde alışverişler oluyor. Ama bizim asıl satmak istediğimiz ürünler, çocukların eğitimi ve gelişimi ile ilgili olanlar. Dediğim gibi, mağazamızda da buna göre ürünler bulunduruyoruz. Şu anda mağazamda çeşitlilik bakımından yaklaşık 15 bin kalem ürün olduğunu düşünüyorum. Bu 15 bin kalem ürünün yüzde 80'i yurt dışından, ithal olarak geliyor. Ben bunu istemiyorum. Niye? Burada satılan ürünlerin yüzde 80'ini yurt dışından alıyorsak, bu üzücü. Niye buradan alamıyoruz? Demek ki bunu üretebilecek nitelikli eleman sağlayamıyoruz. Altyapı çok önemli. Çocuklarımızı bir yönde yetiştirmemiz lazım. Bunu oyuncakla mı hallederiz ‘yoksa, eğitimle mi hallederiz bilmiyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızı daha güzel yetiştirmemiz gerekiyor. Bana sorarsanız, bizim çocuklarımız yeterince iyi yetiştirilmiyor. Eğitimle ilgili veya okulumuzdaki verilen sistemle ilgili, çocuklarımıza istediğimiz şeyi veremiyoruz diye düşünüyorum. Buradaki oyuncaklar dijitaldeki gibi değil. Şöyle söyleyeyim; dijitalde oynadıkları ile buradaki mevcut aldıkları ürünlerle aile ortamında beraber oynayabilecekleri bir pozisyon var. Dijitalde bunu sağlayamazsın, dijitalde birebirdir. Ama buradaki oyunlarımız ve oyuncaklarımız aile ortamında oynanabilecek türden. İçerisinde bir paylaşım, bir dokunma, bir hissiyat var" diye konuştu.