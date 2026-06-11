Geleneksel Oyunlar Şenliğinde şampiyon ‘Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu’ oldu

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri Mendil Kapmaca Turnuvası il finali Atatürk Kız Meslek Lisesi Spor Salonu’nda yapıldı.

Müsabakalar sonucu Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu, Mehmet Miraboğlu İlkokulu’nu 2-0 mağlup ederek Kayseri Şampiyonu oldu. Turnuvada Ahmet Paşa İlkokulu üçüncülüğü elde ederken, Bünyan Fatih İlkokulu dördüncü sırada yer aldı.

Turnuvanın final müsabakasının ardından ise derece eden okullara kupa ve madalya takdim töreni düzenlendi.

Geleneksel Çocuk Oyunları hakkında bilgiler aktaran İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Koordinatörü Ahmet Meydani, “Kayseri’de 14 yıl önce başlatılan bir projemiz vardı. Geleneksel çocuk oyunlarının tekrar çocuklarımıza kazandırılması ve çocuklarımızın bilgisayar başından tekrardan sokaklara, oyunlara, bahçelere dönmesi için bir proje yapmıştık. 14 yıl önce yaptığımız bu proje ile okullarımızdan güzel bir geri dönüşüm aldık. Her yıl yüzlerce okulumuzda binlerce öğrencimiz çocuk oyunlarını tanıdı, yeni oyunlar öğrendi. Tabi oyunlarımızda ufak değişikler var. Yağ satarım, mendil kapmaca gibi oyunlarımızda ufak değişiklikler var. Oyunlarımızı önce sorumlu öğretmenlerimize onlar ise öğrencilere öğretiyorlar. Okullar içerisinde turnuvalar yapılıyor. Her yıl yaklaşık 100 bin çocuğumuz bu oyunlarla tanışıyor onlara öğretiliyor. Ardından 30 bin kadar çocuğumuz seçilip ilçe turnuvasına katılıyor. İlçe turnuvalarının ardından ise il turnuvası yapılıyor. Çocuklarımız, velilerimiz gayet olumlu geri dönüşler alıyoruz, öğretmenlerimiz gayet verimli çalışıyor. İlkokul seviyesinde yapılan en büyük etkinlik diyebilirim. Kayserimiz bunu diğer illere örnek olacak şekilde her yıl düzenliyor” dedi.