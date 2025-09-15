Geleneksel Oyunlar Tırı Kayseri'ye Geliyor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda, hacıyatmaz, onikitaş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunların yer aldığı Geleneksel Oyunlar Tırı, yarın Kayseri'ye geliyor.

Geleneksel Oyunlar Tırı Kayseri'ye Geliyor

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Oyunlar Tırı, yarın Kayseri’ye geliyor. Ankarada’dan yola çıkarak Anadolu’daki birçok şehri gezen Geleneksel Oyunlar Tırı, mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, onikitaş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve kocaayak gibi yüzyıllardır oynanan oyunlar ile hem çocuklar hem yetişkinler için nostaljik bir yolculuk yapmayı amaçlıyor.

Geleneksel Oyunlar Tırı, 16 Eylül 2025 tarihinde, 10.00-17.00  saatleri arasında Talas Rıfat Yıldırım Parkı’nda misafirlerini ağırlayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP Melikgazi İlçe Başkan Adayı Ünalmış, projelerini açıkladı
CHP Melikgazi İlçe Başkan Adayı Ünalmış, projelerini açıkladı
Geleneksel Oyunlar Tırı Kayseri'ye Geliyor
Geleneksel Oyunlar Tırı Kayseri’ye Geliyor
Kayseri'de Yeni Bir Bisiklet Topluluğu: Pedalla Kayseri 'İyi İnsanlar Aynı Yolda Buluşur'
Kayseri’de Yeni Bir Bisiklet Topluluğu: Pedalla Kayseri “İyi İnsanlar Aynı Yolda Buluşur”
Sağlık İçin Pedal Çeviren Doktorlar Bisiklet Turu'nda Bir Araya Geldi
Sağlık İçin Pedal Çeviren Doktorlar Bisiklet Turu’nda Bir Araya Geldi
Antika Pazarı'nda Nostalji Rüzgarı
Antika Pazarı’nda Nostalji Rüzgarı
Ekonomist Uzunoğlu, 'Türkiye'de rakamlar namuslu değil'
Ekonomist Uzunoğlu, “Türkiye’de rakamlar namuslu değil”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!