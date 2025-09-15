Geleneksel Oyunlar Tırı Kayseri’ye Geliyor

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Oyunlar Tırı, yarın Kayseri’ye geliyor. Ankarada’dan yola çıkarak Anadolu’daki birçok şehri gezen Geleneksel Oyunlar Tırı, mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, onikitaş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve kocaayak gibi yüzyıllardır oynanan oyunlar ile hem çocuklar hem yetişkinler için nostaljik bir yolculuk yapmayı amaçlıyor.

Geleneksel Oyunlar Tırı, 16 Eylül 2025 tarihinde, 10.00-17.00 saatleri arasında Talas Rıfat Yıldırım Parkı’nda misafirlerini ağırlayacak.