Geleneksel Sanat Kalemkârlık, Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Yaşatılıyor
Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kalemkâr Okullar Projesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Bu proje, Türkiye genelindeki 14 geleneksel ve görsel çağdaş sanatlar bölümünde uygulanarak, kadim sanatlarımızdan kalemkârlığı yeni nesillere tanıtmayı amaçlıyor. Usta-çırak ilişkisiyle gerçekleştirilen eğitimler, genç sanatçı adaylarının yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyor.
Projede yer alan öğrenciler Enes Gürpınar, Ömer Elkasım, Ahmet Akın, Abdulkadir Tuna ve Salih Sarı, okulun A blok girişine kalem işi örneklerini başarıyla uyguladılar. Projenin koordinatörleri olan Kalemkâr Ahmet Bircan, Edebiyat Öğretmeni Mehmet Aydoğdu ve Resim Öğretmeni Tuncay Çiçek, Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilerin özverili çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Bu tür projeler, geleneksel sanatların yaşatılması ve genç nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.