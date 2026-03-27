Geleneksel Türkiye Kızak Şampiyonası Erciyes'te Yapılacak

Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş. tarafından işletilen, kış sporları alanında dünya standartlarında hizmet sunan ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına da ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede Erciyes, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 27-28 Mart 2026 günlerinde düzenlenecek Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası, Erciyes’in pistlerinde, heyecanı doruğa ulaştıracak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, World Ethnosport ve Spor Toto iş birliğinde düzenlenen, Erciyes’in eşsiz doğasında heyecan dolu, kıyasıya bir rekabete sahne olacak Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası hakkında detaylı bilgiye, www.gsdf.gov.tr internet adresinden erişilebilecek.