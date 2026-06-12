Erciyes Üniversitesi Siyasal Bilimler Kulübü tarafından düzenlenen Gelengi Fest’26 başladı. Festival hakkında bilgilendirmelerde bulunan Siyasal Bilimler Kulübü Başkanı Emir Tosunoğlu, festivalin akşam saat 21.00’e kadar süreceğini ve birçok etkinlik yapılacağını belirterek, “Bu sene sporu, sanatı, eğlenceyi birleştirdiğimiz Gelengi Festivali'nin dördüncüsünü yapıyoruz. Arkada şu anda klasik müzik dinletimiz çalıyor. Biraz sonra tiyatro programına geçeceğiz. İki tane tiyatro oyunumuz oynayacak. Ardından da Siyasal Bilimler Kulübü olarak biz tiyatro oynayacağız. Daha sonrasında bando takımıyla kortejle beraber ERÜ Sahne’ye geçeceğiz. ERÜ Sahne’de 3 tane ayrı müzik kulübümüz olacak, ardından da DJ performansı olacak. Saat 21.00’e kadar sürecek bir etkinlik. Her yaşa uygun, kendini genç hisseden herkes gelebilir” şeklinde konuştu.

Siyasal Bilimler Kulübü hakkında da bilgiler veren Kulüp Başkanı Tosunoğlu, “Siyasal Bilimler Kulübü olarak etkinliği biz düzenliyoruz. Kulübümüz; siyasetin yalnızca meclis koridorlarından veyahut da siyasilerin birbirlerine bağırmasından ibaret olmadığını göstermek amacını taşıyor. Siyaset aslında hayatın her yerinde. Bir insanın 'Ben siyaset sevmiyorum, siyaset yapmıyorum.' demesi bile aslında siyasete karşı siyaset yapmak oluyor. Biz de siyasetin eğlenceli kısmına değinmeye çalışıyoruz. İnsanlara hem gerçek siyaseti anlatmak hem de burada sanatla, sporla. Çünkü hayatın her yerinde olan bir şey, hayatın her parçasıyla birleştirmeye çalışıyoruz. Önceden kampüsümüzdeki gelengi çok fazlaydı, sincabın bir türü olan gelengi. Şu sıralarda biraz azalmış da olsa biz de insanların birleşebileceği bir etkinlik düşünürken böyle bir isim koyma kararı almıştık” açıklamalarında bulundu.