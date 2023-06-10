Gelin arabasından zarf almaya çalışırken zincirleme kazaya sebep oldu n

Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada caddede sağ şeritte duran otomobil gelin arabasının bulunduğu konvoyun önüne kesmeye çalıştı.

Gelin ile damadın bulunduğu aracın önüne kıran sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Gelin arabası ani frene rağmen zarf için yolu kestiği iddia edilen otomobile çarpmaktan kurtulamadı. Arkadaki aracın da gelin arabasına çarpmasıyla zincirleme kaza yaşandı.

Kazada maddi hasar meydana geldi.