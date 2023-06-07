Gelinlik fiyatları uçtu: Gelinler mütevazı gelinlik talebinde

Düğün sezonu yaklaşırken gelin adaylarının hayallerini süsleyen gelinlikler de vitrinlerde alıcılarını bekliyor. Ancak fiyatlar dudak uçuklatan türden. Marka ve modele bağlı olarak değişen fiyatlar 5 bin liradan başlıyor ve 60 bin liraya kadar çıkıyor.  Bir kaç saat için uçuk fiyatları ödemek istemeyen gelinler ise mütevazı gelinlik peşinde.

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  • 07.06.2023 16:38
  • Güncelleme: 07.06.2023 17:08
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Gelinlik fiyatları uçtu: Gelinler mütevazı gelinlik talebinde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Düğün sezonu yaklaşırken 2023 yılında gelinlik modelleri ve fiyatları merak ediliyor. Bu sezon en çok kabarık ve düz model gelinlik tercih edilirken, A kesim gelinlik modelleri ise pek tercih edilmiyor. Dünya evine girmeyi düşünen genç kızların giymeyi hayal ettiği gelinlikler de pahalılıktan nasibini aldı. Marka ve modele bağlı olarak en düşük 5 bin en yüksek 60 bin liraya kadar gelinlik bulmak mümkün.  

Sezonun erken açıldığını belirten gelinlikçi Fatma Özçelik “hem tesettür hem açık modellerde hizmet veriyoruz. Mağazaların genelinde bir outlet bölümü oluyor. Orada çok uygun herkese hitap edecek ürünlerimiz oluyor. En alt grup 10 bin TL’ye gelinlik, bindallı, çiçeği, duvağı, tacı hepsi dahil oluyor. Paket olarak veriyoruz. 45-50 bin lira ve üstü gelinlikler de mevcut. Kızlarımızın hayal gücüne kalmış. El işlemesi gelinlikler çok isteyen kasnak denilen gelinlikler daha çok tercih ediliyor. Biraz onlar uçuk fiyatlar, müşterinin maddi durumuna göre değişiyor” dedi.

KİRALAMA GELİNLİKLER DE MEVCUT

Kiralık gelinlik tercih edenlerin de olduğunu belirten Fatma Özçelik, “Kiralamalarda da sıfır ürün ve ikinci el ürün fiyatı farklı oluyor. Minimum 5 bin TL maksimum 60 bin TL’ye kadar gelinliğimiz mevcuttur. Ara model dediğimiz A kesim modeller çok tercih ediliyordu. Ama bu yıl ya çok prenses kabarık seviyorlar ya da çok helen çok düz ve sade, elbise tarzı seviyorlar. Bu yıl pek A kesim tercih eden gelinimiz olmadı” şeklinde konuştu.

KINA KIYAFETLERİ FİYATLARI

Gelinlikçi Fatma Özçelik, mağazalarında kına kıyafetleri konusunda da gelin adaylarına yardımcı olduklarını söyledi. Bazı gelin adaylarının kına gecelerinde 3-4 kıyafet giydiğini belirten Özçelik, fiyatlar hakkında da şu bilgiyi verdi: “Tek başına bir kaftan kiralamak 3 bin 500 ile 10 bin TL arasında after kıyafetlerimiz bin 500 TL ile 4 bin TL arasında değişiyor. Kına elbiselerimiz 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Gelinlerimiz genellikle paket olarak almayı tercih ediyor.”

Sezonun erken açıldığını belirten Özçelik, ciddi yoğunluk yaşadıklarını anlattı. Özçelik, “Genelde çiftler anlaşıyor belirli bir bütçe belirleyip geliyorlar. Bu şekilde gelen müşterilere yardımcı olmamız daha kolay oluyor. Gelin hanıma ‘Beğendiğiniz model nedir?’ diye soruyoruz. Abartı seviyorsa abartı modellerden sade seviyorsa sade modellerden gösteriyoruz” diye konuştu.

1ha

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