Gelinlik hayali gerçek oldu, yeniden nikah masasına oturdu

Sivas’ta özel bir bakım merkezinde kalan ve 30 yıl önce gelinlik giyemeden evlenen Sümbiye Ağgül’ün gelinlik giyme hayali gerçek oldu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan Mehmet (86) ve Sümbiye Ağgül (54) çifti, depremin ardından Sivas’a geldi. Kent merkezinde özel bir bakım merkezinde kalan Sümbiye Ağgül’ün, evliliğinde maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik giyemediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen bakım merkezi yönetimi Ağgül için nikah tazeleme merasimi düzenledi. 30 yıl sonra gelinliğini giyerek tekrardan nikah masasına oturan Sümbiye Ağgül’ün nikahını Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kıydı.

“Rabbim mutlu mesut eylesin”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Deprem bölgesinden ilimize gelen, daha önce evliliklerini gerçekleştiren ancak gelinlik giymediği için içinde ukde kalan çiftimizin bakım merkezi sorumlumuzun bize ulaşmasıyla birlikte geçtikleri bu sıkıntılı süreçte gönüllerini bir nebze mutlu kılmak adına güzel bir nikah organizasyonu tertip ettik. Bugün nikahlarını tazelediğimiz çift, yıllar önce mutlu bir şekilde yuvalarını kurup devam ederken, yaşanan deprem felaketi sebebiyle ilimizde misafir ediyoruz. Sağ olsunlar hiçbir şeyi atlamadılar, biz de nikahlarını tazeledik. Bazen büyük meblağlar harcayarak bir proje ortaya koyarsınız, bazen de ufak bir dokunuşla insanların gönlünü kazanmak, yüzünü gülümsetmek de en az onun kadar çok önemlidir. Güzel bir nikah merasimi ile birlikte ruhları genç çiftimizin mutluluklarına şahit olduk. Rabbim mutlu mesut eylesin. İnşallah böyle bir güzel anıyla birlikte yaşadıkları zor süreçleri unuturlar” dedi.

“Gelinlik benim gözümde kaldı”

Nikahı tazelenen Sümbiye Ağgül, "Kendimize ömür boyu mutluluklar dilerim. Gelinlik benim gözümde kaldı. Hiç gelinlik giymedim. Müdüre söyledim. Şu anda çok heyecanlıyım, sevinçliyim. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. 30 yıllık evliyim. Depremde Malatya Doğanşehir’deydim" dedi.

Çifti bakım merkezi çalışanları ve arkadaşları mutlu gününde yalnız bırakmadı. Nikah töreninin ardından bakım merkezinde kalan yaşlılar doyasıya eğlendi.