Gelinlik koçlar kurban pazarında yerini aldı: En düşük 10 bin lira
Gelenek haline gelen ve Kurban Bayramı'nda gelinlik koç almak isteyenler kurban pazarının yolunu tuttu. Gelinlik koçlar en uygun 10 bin liraya satılıyor.
- 24.06.2023 18:46
- Güncelleme: 24.06.2023 18:46
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Erkilet Bülbül Pınarı Kurban Satış ve Kesim Yeri’nde bulunan gelinlik koçlar alıcısını bekliyor. Fiyatları en düşük 10 bin, en yüksek 16 bin lira iken koçların ağırlığı ise 150 kiloyu buluyor.
Koçlar hakkında bilgi veren besici fiyatların 10 bin lira ile 16 bin lira arasında değiştiğini söyleyerek, “Şu anda 110 hayvan ile geldik 80 tanesi satıldı ve elimizde 30 tane kaldı. Sevilen bir ırktır ve çabuk satılır. Süsleme işini biz yapıyoruz, isteyen kendisi de yapıyor ancak süsleme hediyemiz oluyor” ifadelerini kullandı.
1ha
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